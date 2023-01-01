04:11 01.01.2023 (обновлено: 04:34 01.01.2023)
Украинские войска выпустили более 30 ракет по Донецку
Украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Донецку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка и еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров — по Кировскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 4.00 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 25 ракет РСЗО", — говорится в публикации представительства.
Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прозвучали несколько десятков взрывов.
Позднее в СЦКК добавили, что в 4.09 произошел еще один обстрел — теперь Кировского района Донецка. ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.