https://ria.ru/20230101/obstrel-1842684398.html

Украинские войска выпустили более 30 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили более 30 ракет по Донецку - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска выпустили более 30 ракет по Донецку

Украинские войска выпустили 25 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка и еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров — по Кировскому району,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T04:11

2023-01-01T04:11

2023-01-01T04:34

специальная военная операция на украине

донецк

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили 25 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка и еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров — по Кировскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прозвучали несколько десятков взрывов.Позднее в СЦКК добавили, что в 4.09 произошел еще один обстрел — теперь Кировского района Донецка. ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842678714.html

донецк

украина

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донецк, украина, происшествия