https://ria.ru/20230101/obstrel-1842681930.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска продолжили обстрел Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:30
2023-01-01T02:30
2023-01-01T02:32
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские войска продолжили обстрел Донецка и Макеевки, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Согласно сообщениям представительства, по при атаке на Киевский район Донецка в 01.42 Украина выпустила три снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, в 01.00 она напала на Макеевку (пять снарядов такого же калибра).Ранее в ДНР сообщали об обстрелах Донецка, Макеевки и Горловк, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января ВСУ выпустили более двух десятков ракет.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/kiev-1842681664.html
донецк
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
02:30 01.01.2023 (обновлено: 02:32 01.01.2023)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска продолжили обстрел Донецка и Макеевки в Новогоднюю ночь