00:35 01.01.2023 (обновлено: 01:08 01.01.2023)
Украинские боевики в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку
Украинские войска в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкВоронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские войска в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Согласно информации представительства, при зафиксированных в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 обстрелах Петровского района Донецка ВСУ применили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров и восемь ракет РСЗО.
Кроме того, как уточнило ведомство, с 23.15 по 00.15 произошли два обстрела в направлении Макеевки (украинские военные выпустили три ракеты РСЗО и три снаряда калибром 155 миллиметров).
Позднее представительство сообщило об атаке ВСУ на Киевский район Донецка в 00.43. Боевики применили два снаряда такого же калибра. А в 00.30 и 00.42 они обстреляли Горловку, применив пять снарядов 122 миллиметра, и Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.