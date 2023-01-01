https://ria.ru/20230101/obstrel-1842678714.html

Украинские боевики в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку

Украинские боевики в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские боевики в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку

Украинские войска в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T00:35

2023-01-01T00:35

2023-01-01T01:08

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 янв — РИА Новости. Украинские войска в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. Согласно информации представительства, при зафиксированных в 23.57, в 00.10, в 00.18 и в 00.21 обстрелах Петровского района Донецка ВСУ применили в общей сложности 15 снарядов калибром 155 миллиметров и восемь ракет РСЗО. Кроме того, как уточнило ведомство, с 23.15 по 00.15 произошли два обстрела в направлении Макеевки (украинские военные выпустили три ракеты РСЗО и три снаряда калибром 155 миллиметров).Позднее представительство сообщило об атаке ВСУ на Киевский район Донецка в 00.43. Боевики применили два снаряда такого же калибра. А в 00.30 и 00.42 они обстреляли Горловку, применив пять снарядов 122 миллиметра, и Макеевку, выпустив три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221231/obstrel-1842672213.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк