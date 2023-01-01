https://ria.ru/20230101/niderlandy-1842743643.html

В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей

В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей - РИА Новости, 01.01.2023

В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей

Десятки человек задержаны полицией в новогоднюю ночь в Нидерландах, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:44

2023-01-01T16:44

2023-01-01T16:44

в мире

амстердам

роттердам

нидерланды

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек задержаны полицией в новогоднюю ночь в Нидерландах, сообщает портал NL Times. "В Амстердаме в начале года полиция произвела десятки задержаний за несколько правонарушений, включая запуск тяжелых фейерверков и бросание их в полицейских и прохожих. В нескольких местах в Роттердаме и Гааге также действовали подразделения полиции и полицейских сил для подавления беспорядков, только в Роттердаме было задержано около 30 человек", - говорится в сообщении портала. По информации представителя полиции Амстердама, на которого ссылается портал, никто из полицейских не пострадал. Согласно информации портала, три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Амстердаме. Как отмечает портал, полиция города Роттердама 1 января задержала 35 человек.

https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842742608.html

https://ria.ru/20230101/germaniya-1842741589.html

амстердам

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, амстердам, роттердам, нидерланды