https://ria.ru/20230101/niderlandy-1842743643.html
В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей
В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей - РИА Новости, 01.01.2023
В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей
Десятки человек задержаны полицией в новогоднюю ночь в Нидерландах, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:44
2023-01-01T16:44
2023-01-01T16:44
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Десятки человек задержаны полицией в новогоднюю ночь в Нидерландах, сообщает портал NL Times. "В Амстердаме в начале года полиция произвела десятки задержаний за несколько правонарушений, включая запуск тяжелых фейерверков и бросание их в полицейских и прохожих. В нескольких местах в Роттердаме и Гааге также действовали подразделения полиции и полицейских сил для подавления беспорядков, только в Роттердаме было задержано около 30 человек", - говорится в сообщении портала. По информации представителя полиции Амстердама, на которого ссылается портал, никто из полицейских не пострадал. Согласно информации портала, три человека получили ранения в результате нападения с ножом в Амстердаме. Как отмечает портал, полиция города Роттердама 1 января задержала 35 человек.
https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842742608.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, амстердам, роттердам, нидерланды
В мире, Амстердам, Роттердам, Нидерланды
В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей
В Нидерландах в новогоднюю ночь задержали десятки людей за бросание в прохожих фейерверков