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СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
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СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией
Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:02
2023-01-01T18:41
политика
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет эксперт CNN Ник Патон Уолш.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
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политика, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Зеленский
18:02 01.01.2023 (обновлено: 18:41 01.01.2023)
 
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией

CNN: НАТО может принудить Зеленского к мирному договору с Россией из-за поставок оружия

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет эксперт CNN Ник Патон Уолш.
"Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире", — говорится в статье.
После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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ПолитикаУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВладимир Зеленский
 
 
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