https://ria.ru/20230101/nato-1842750167.html

СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией

СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией - РИА Новости, 01.01.2023

СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией

Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T18:02

2023-01-01T18:02

2023-01-01T18:41

политика

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет эксперт CNN Ник Патон Уолш.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html

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политика, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский