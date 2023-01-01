https://ria.ru/20230101/nato-1842750167.html
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией
Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T18:02
2023-01-01T18:02
2023-01-01T18:41
политика
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:42:2961:1708_1920x0_80_0_0_4afcf765146a00a8393e690a031de0f2.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет эксперт CNN Ник Патон Уолш.После начала российской специальной операции на Украине Соединенные Штаты и их союзники поставили боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС в соседней республике.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что накачивание Украины боеприпасами со стороны Запада не способствует переговорному процессу и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230101/zelenskiy-1842747588.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816566692_0:0:2581:1936_1920x0_80_0_0_643501d62848e1f50a17368f7aedc6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, владимир зеленский
Политика, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Владимир Зеленский
18:02 01.01.2023 (обновлено: 18:41 01.01.2023)
СМИ: НАТО может скоро принудить Зеленского к миру с Россией
CNN: НАТО может принудить Зеленского к мирному договору с Россией из-за поставок оружия