https://ria.ru/20230101/nalog-1842694074.html

В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов

В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов - РИА Новости, 01.01.2023

В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов

Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:07

2023-01-01T09:07

2023-01-01T09:07

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молдавия

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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%. С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года. Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым. По мнению ассоциации банков Молдавии, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия