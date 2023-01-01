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В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов
В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов - РИА Новости, 01.01.2023
В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов
Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:07
2023-01-01T09:07
2023-01-01T09:07
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%. С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года. Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым. По мнению ассоциации банков Молдавии, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии налог на доход с банковских депозитов подняли до семи процентов
Власти Молдавии подняли налог на доход с банковских депозитов с трех до семи процентов
КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Власти Молдавии приняли решение повысить налог на доход с банковских депозитов физических лиц и владельцев корпоративных ценных бумаг с 3% до 7%.
С 1 января 2021 года вступил в силу новый пункт Налогового кодекса, который предусматривает выплату налога в размере 7% от процентных начислений по депозитам вместо 3%. При этом на практике новую меру будут применять с июля 2023 года.
Изначально глава минфина Дмитрий Будянский предлагал увеличить ставку с 3% до 12%, но это предложение раскритиковали как бизнес-ассоциации, так и банки. В итоге было решено остановиться на ставке в 7%. Нововведение коснется вкладчиков банков и владельцев корпоративных ценных бумаг. Власти объясняют эту идею тем, что налогообложение должно быть справедливым.
По мнению ассоциации банков Молдавии, увеличение налоговой ставки приведет к сокращению объема депозитов, поскольку вклады "попросту перенаправят в наличные или переведут в банки других стран". Кроме того, пострадают пенсионеры, которые вложили в банки больше всего денег.