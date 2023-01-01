https://ria.ru/20230101/muzey-1842712429.html
В Приангарье воссоздали здание управы в селе, где отбывал ссылку Сталин
В Приангарье воссоздали здание управы в селе, где отбывал ссылку Сталин - РИА Новости, 01.01.2023
В Приангарье воссоздали здание управы в селе, где отбывал ссылку Сталин
Здание волостной управы в селе, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, воссоздали в архитектурно-историческом музее "Тальцы" на территории Иркутской области, сообщает РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:41
2023-01-01T11:41
2023-01-01T12:04
иосиф сталин (джугашвили)
иркутская область
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ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Здание волостной управы в селе, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, воссоздали в архитектурно-историческом музее "Тальцы" на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. "В архитектурно-историческом музее "Тальцы" воссоздано здание волостной управы, где отбывал ссылку Иосиф Сталин. В здании будет размещено четыре экспозиции. Они представят историю деятельности органов внутренних дел, судебного делопроизводства и финансовых учреждений Иркутской губернии", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время ссылки на территории Иркутской области в 1903 году Иосиф Джугашвили (Сталин) до определения места на жительство провел в волостной управе ночь. Затем до своего побега он периодически приходил в волостное управление отмечаться. Воссозданное здание расположено в экспозиционной зоне "Московский тракт". Это целая улица, куда из сел перевозят и реставрируют дома русского населения Прибайкалья второй половины XIX – начала ХХ веков. Каждая экспозиция представляет собой комплекс жилых и хозяйственных построек. В этом году из бюджета региона на воссоздание "Московского тракта" было направлено 100 миллионов рублей. Также в 2022 году в музее завершено благоустройство территории возле Троицкой церкви. Ее перевезли в "Тальцы" из Жигаловского района в 1991 году для съемок советско-японского фильма "Сны о России". Кроме того, в прошлом году были полностью построены усадьба купца Воинова, постоялый двор (усадьба Усова), крестьянская усадьба Горелова, кабак (усадьба из села Тулюшка), почтовая станция, крестьянская усадьба Шукловой, трактир. В январе 2023 года в архитектурно-историческом комплексе введут в эксплуатацию пожарную каланчу и базарную площадь, усадьбу конезаводчика и синагогу. В ноябре 1903 года Иосифа Джугашвили, осужденного к 10 годам сибирской ссылки за участие в антиправительственной деятельности, направили в село Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии. С места поселения Сталин сбежал в январе 1904 года.
https://ria.ru/20221230/pushkinskiy-1842443257.html
https://ria.ru/20221215/gubenko-1838848952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иосиф сталин (джугашвили), иркутская область
Иосиф Сталин (Джугашвили), Иркутская область
11:41 01.01.2023 (обновлено: 12:04 01.01.2023)
В Приангарье воссоздали здание управы в селе, где отбывал ссылку Сталин
В музее Приангарья воссоздали здание волостной управы в селе, где отбывал ссылку Сталин
ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Здание волостной управы в селе, где отбывал ссылку Иосиф Сталин, воссоздали в архитектурно-историческом музее "Тальцы" на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"В архитектурно-историческом музее "Тальцы" воссоздано здание волостной управы, где отбывал ссылку Иосиф Сталин. В здании будет размещено четыре экспозиции. Они представят историю деятельности органов внутренних дел, судебного делопроизводства и финансовых учреждений Иркутской губернии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время ссылки на территории Иркутской области в 1903 году Иосиф Джугашвили (Сталин) до определения места на жительство провел в волостной управе ночь. Затем до своего побега он периодически приходил в волостное управление отмечаться. Воссозданное здание расположено в экспозиционной зоне "Московский тракт". Это целая улица, куда из сел перевозят и реставрируют дома русского населения Прибайкалья второй половины XIX – начала ХХ веков. Каждая экспозиция представляет собой комплекс жилых и хозяйственных построек. В этом году из бюджета региона на воссоздание "Московского тракта" было направлено 100 миллионов рублей.
Также в 2022 году в музее завершено благоустройство территории возле Троицкой церкви. Ее перевезли в "Тальцы" из Жигаловского района в 1991 году для съемок советско-японского фильма "Сны о России". Кроме того, в прошлом году были полностью построены усадьба купца Воинова, постоялый двор (усадьба Усова), крестьянская усадьба Горелова, кабак (усадьба из села Тулюшка), почтовая станция, крестьянская усадьба Шукловой, трактир. В январе 2023 года в архитектурно-историческом комплексе введут в эксплуатацию пожарную каланчу и базарную площадь, усадьбу конезаводчика и синагогу.
В ноябре 1903 года Иосифа Джугашвили, осужденного к 10 годам сибирской ссылки за участие в антиправительственной деятельности, направили в село Новая Уда Балаганского уезда Иркутской губернии. С места поселения Сталин сбежал в январе 1904 года.