https://ria.ru/20230101/moskva-1842742288.html
Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь
Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь - РИА Новости, 01.01.2023
Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь
Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве встретили 320 тысяч человек, всего же на уличных локациях по всей столице праздник отметили... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:34
2023-01-01T16:34
2023-01-01T16:34
новый год — 2023
новый год
москва
наталья сергунина
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве встретили 320 тысяч человек, всего же на уличных локациях по всей столице праздник отметили более 625 тысяч москвичей и туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Приглашаем на фестиваль "Путешествие в Рождество". Новый год на его площадках встретили 320 тысяч человек, а на всех 70 уличных локациях в городе — больше 625 тысяч москвичей и туристов", — рассказала Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы. В пресс-службе отметили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" начался 23 декабря. За это время на его площадках провели около 1,5 тысячи мастер-классов, они объединили 12 тысяч детей и взрослых. Также 106 тысяч человек посетили катки, 152 тысячи покатались на каруселях, 20 тысяч человек приняли участие в уличных спортивных активностях. "На ярмарках, где представлена продукция из разных регионов страны, наибольшей популярностью пользуются сладкие наборы, сувениры и подарки ручной работы из дерева и керамики. Всего же посетители приобрели 8,8 тысячи елочных игрушек, 3,5 тысячи новогодних подарочных наборов и 30 тысяч прочих новогодних товаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на территории ВДНХ Новый год встретили 107 тысяч человек. Около 7,5 тысячи из них провожали 2022 год на самом большом катке столицы. Всего для встречи Нового года в Москве было предусмотрено 47 парковых площадок, на которых в общей сложности побывали 198 тысяч москвичей и туристов, включая 69,6 тысячи в парке "Зарядье" и 55 тысяч в Парке Горького. "До 8 января 2023 года в городе каждый день работают десятки центров новогодней акции "Москва помогает"….С момента начала акции 1 декабря собрано уже более 120 тысяч подарков. Свыше 40 тысяч из них принесли посетители фестиваля "Путешествие в Рождество", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html
https://ria.ru/20230101/novorozhdennye-1842735909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый год, москва, наталья сергунина
Новый год — 2023, Новый год, Москва, Наталья Сергунина
Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь
Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" встретили 320 тысяч москвичей
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве встретили 320 тысяч человек, всего же на уличных локациях по всей столице праздник отметили более 625 тысяч москвичей и туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"Приглашаем на фестиваль "Путешествие в Рождество". Новый год на его площадках встретили 320 тысяч человек, а на всех 70 уличных локациях в городе — больше 625 тысяч москвичей и туристов", — рассказала Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы.
В пресс-службе отметили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" начался 23 декабря. За это время на его площадках провели около 1,5 тысячи мастер-классов, они объединили 12 тысяч детей и взрослых. Также 106 тысяч человек посетили катки, 152 тысячи покатались на каруселях, 20 тысяч человек приняли участие в уличных спортивных активностях.
"На ярмарках, где представлена продукция из разных регионов страны, наибольшей популярностью пользуются сладкие наборы, сувениры и подарки ручной работы из дерева и керамики. Всего же посетители приобрели 8,8 тысячи елочных игрушек, 3,5 тысячи новогодних подарочных наборов и 30 тысяч прочих новогодних товаров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории ВДНХ Новый год встретили 107 тысяч человек. Около 7,5 тысячи из них провожали 2022 год на самом большом катке столицы. Всего для встречи Нового года в Москве было предусмотрено 47 парковых площадок, на которых в общей сложности побывали 198 тысяч москвичей и туристов, включая 69,6 тысячи в парке "Зарядье
" и 55 тысяч в Парке Горького.
"До 8 января 2023 года в городе каждый день работают десятки центров новогодней акции "Москва помогает"….С момента начала акции 1 декабря собрано уже более 120 тысяч подарков. Свыше 40 тысяч из них принесли посетители фестиваля "Путешествие в Рождество", - рассказали в пресс-службе.