https://ria.ru/20230101/moskva-1842742288.html

Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь

Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь - РИА Новости, 01.01.2023

Площадки "Путешествие в Рождество" посетили 320 тысяч москвичей за ночь

Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве встретили 320 тысяч человек, всего же на уличных локациях по всей столице праздник отметили... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:34

2023-01-01T16:34

2023-01-01T16:34

новый год — 2023

новый год

москва

наталья сергунина

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в Москве встретили 320 тысяч человек, всего же на уличных локациях по всей столице праздник отметили более 625 тысяч москвичей и туристов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. "Приглашаем на фестиваль "Путешествие в Рождество". Новый год на его площадках встретили 320 тысяч человек, а на всех 70 уличных локациях в городе — больше 625 тысяч москвичей и туристов", — рассказала Сергунина, чьи слова приводит пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы. В пресс-службе отметили, что фестиваль "Путешествие в Рождество" начался 23 декабря. За это время на его площадках провели около 1,5 тысячи мастер-классов, они объединили 12 тысяч детей и взрослых. Также 106 тысяч человек посетили катки, 152 тысячи покатались на каруселях, 20 тысяч человек приняли участие в уличных спортивных активностях. "На ярмарках, где представлена продукция из разных регионов страны, наибольшей популярностью пользуются сладкие наборы, сувениры и подарки ручной работы из дерева и керамики. Всего же посетители приобрели 8,8 тысячи елочных игрушек, 3,5 тысячи новогодних подарочных наборов и 30 тысяч прочих новогодних товаров", - говорится в сообщении. Отмечается, что на территории ВДНХ Новый год встретили 107 тысяч человек. Около 7,5 тысячи из них провожали 2022 год на самом большом катке столицы. Всего для встречи Нового года в Москве было предусмотрено 47 парковых площадок, на которых в общей сложности побывали 198 тысяч москвичей и туристов, включая 69,6 тысячи в парке "Зарядье" и 55 тысяч в Парке Горького. "До 8 января 2023 года в городе каждый день работают десятки центров новогодней акции "Москва помогает"….С момента начала акции 1 декабря собрано уже более 120 тысяч подарков. Свыше 40 тысяч из них принесли посетители фестиваля "Путешествие в Рождество", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842706571.html

https://ria.ru/20230101/novorozhdennye-1842735909.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новый год, москва, наталья сергунина