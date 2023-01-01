https://ria.ru/20230101/moldaviya-1842719641.html

В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь

В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь - РИА Новости, 01.01.2023

В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь

Парламент Молдавии утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:44

2023-01-01T12:44

2023-01-01T12:44

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь. Парламент Молдавии в конце декабря одобрил проект налогово-бюджетной политики на 2023 год, который вступил в силу с 1 января. Документ предусматривает рост акцизов на бензин и дизельное топливо. Для бензина - с 7082 до 7719 леев (с 370 до 409 долларов) за тонну, для дизтоплива - с 2980 до 3248 леев (со 155,5 до 170 долларов) за тонну. Проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год предусматривает рост акциза на табачные изделия на 25%, акциз на спиртное вырастет на 15%. Импортеры алкогольной продукции заявили, что повышение акциза вызовет тяжелые последствия и сильнее всего ударит по местным производителям.

https://ria.ru/20230101/nalog-1842694074.html

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молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия