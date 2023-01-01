https://ria.ru/20230101/moldaviya-1842719641.html
В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь
В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь - РИА Новости, 01.01.2023
В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь
Парламент Молдавии утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:44
2023-01-01T12:44
2023-01-01T12:44
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молдавия
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КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь. Парламент Молдавии в конце декабря одобрил проект налогово-бюджетной политики на 2023 год, который вступил в силу с 1 января. Документ предусматривает рост акцизов на бензин и дизельное топливо. Для бензина - с 7082 до 7719 леев (с 370 до 409 долларов) за тонну, для дизтоплива - с 2980 до 3248 леев (со 155,5 до 170 долларов) за тонну. Проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год предусматривает рост акциза на табачные изделия на 25%, акциз на спиртное вырастет на 15%. Импортеры алкогольной продукции заявили, что повышение акциза вызовет тяжелые последствия и сильнее всего ударит по местным производителям.
https://ria.ru/20230101/nalog-1842694074.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
В Молдавии выросли акцизы на топливо, табачные изделия и алкоголь
Парламент Молдавии утвердил политику, которая предусматривает рост акцизов на топливо
КИШИНЕВ, 1 янв - РИА Новости. Парламент Молдавии утвердил налогово-бюджетную политику, которая предусматривает рост акцизов на бензин, дизельное топливо, табачные изделия и алкоголь.
Парламент Молдавии в конце декабря одобрил проект налогово-бюджетной политики на 2023 год, который вступил в силу с 1 января.
Документ предусматривает рост акцизов на бензин и дизельное топливо. Для бензина - с 7082 до 7719 леев (с 370 до 409 долларов) за тонну, для дизтоплива - с 2980 до 3248 леев (со 155,5 до 170 долларов) за тонну.
Проект бюджетно-налоговой политики на 2023 год предусматривает рост акциза на табачные изделия на 25%, акциз на спиртное вырастет на 15%. Импортеры алкогольной продукции заявили, что повышение акциза вызовет тяжелые последствия и сильнее всего ударит по местным производителям.