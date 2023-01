https://ria.ru/20230101/mir-1841833163.html

Всемирный день мира

1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace).

1 января, в первый день нового года, Римско-католическая церковь празднует Всемирный день мира (World Day of Peace). Этот праздник был установлен 8 декабря 1967 года папой Римским Павлом VI (1897-1978), который был воодушевлен энцикликой (послание ко всем католикам по вопросам религии, морали и политики) своего предшественника папы Иоанна XXIII (1881-1963) под названием Pacem in terris ("Мир на земле"). Папа Иоанн XXIII в период своего понтификата произнес несколько речей и опубликовал ряд посланий, в которых призывал политиков положить конец гонке вооружений, решать все спорные вопросы за столом переговоров. Его энциклика Pacem in Terris является одним из наиболее известных католических документов ХХ века, она была посвящена установлению "универсального мира в правде, правосудии, милосердии и свободе". Опубликованная в апреле 1963 года, энциклика появилась в период холодной войны, когда мир балансировал на грани ядерного кризиса. Документ впервые имел "повсеместный" характер: папа обращался не только к католикам, но и к международной и политической общности, подчеркивал роль ООН. Pacem in Terris – первая в истории католической церкви энциклика, церемония подписания которой понтификом передавалась по телевидению.После смерти Иоанна XXIII папой Римским стал Павел VI, который в вопросах международной политики зарекомендовал себя последовательным сторонником мирного сосуществования, разрядки и мира, стимулировавшим всю церковь к сознательной ангажированности во имя этих целей. В своей энциклике Populorum Progressio ("О прогрессе народов"), написанной в 1967 году, он затронул вопросы войны и мира, обратился к социальной тематике. Установив 1 января Всемирным днем мира, начиная с 1968 года каждый год он посвящал большую новогоднюю речь делу мира.В своем первом послании к этому празднику Павел VI отмечал, что предложение посвятить миру первый день нового года касается не только католиков, католическая церковь хочет "запустить идею" в надежде, что она найдет сторонников по всей земле. Римские понтифики ежегодно издают послания, приуроченные к Всемирному дню мира. Их основные темы: борьба с бедностью, построение мира на земле, ослабление напряженности в международных и межгосударственных отношениях.В последние годы темами посланий папы Римского Франциска были: "Преодолей равнодушие и обрети мир" (2016), "Ненасилие – стиль миролюбивой политики" (2017), "Мигранты и беженцы: мужчины и женщины в поисках мира" (2018), "Хорошая политика служит миру" (2019), "Мир как путь надежды: диалог, примирение и экологическое обращение" (2020), "Культура заботы как путь к миру" (2021), "Диалог между поколениями, воспитание и труд – инструменты для построения прочного мира" (2022). Тема послания в 2023 году – "Никто не может спастись в одиночку". В этом документе папа Римский призывает "после пандемии COVID-19 начать заново, чтобы вместе проложить путь к миру". Как отметил понтифик, "по прошествии трех лет наступило время задаться вопросами, учиться, расти и пытаться измениться – как отдельным людям, так и всему сообществу". Благодаря пандемии, считает понтифик, "мы сумели сделать позитивные открытия: благотворное возвращение к смирению; сокращение некоторых потребительских притязаний; обновленное чувство солидарности, побуждающее избавиться от эгоизма, чтобы открыться страданиям и нуждам других; а также обязательство – в некоторых случаях поистине героическое – многих людей, которые жертвовали собой, чтобы каждый мог лучше преодолеть драму чрезвычайной ситуации. Этот опыт привел к более глубокому пониманию, приглашая всех, народы и страны, снова поставить в центр слово "вместе". Ведь именно вместе, в братстве и солидарности, мы строим мир, обеспечиваем справедливость и преодолеваем самые болезненные события".Как отметил папа Римский, "чтобы все это реализовать и жить лучше после чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, нельзя игнорировать ключевой факт: множество наших нравственных, социальных, политических и экономических кризисов взаимосвязаны, и то, что мы считаем отдельными проблемами, на самом деле является причиной одного или следствием другого кризиса". Папа Римский отмечает: "Именно поэтому мы призваны отвечать на вызовы нашего мира с ответственностью и состраданием. Мы должны пересмотреть вопрос обеспечения здравоохранения для всех; содействовать миротворческим инициативам, чтобы положить конец конфликтам и войнам, порождающим жертвы и бедность; совместными усилиями заботиться об общем доме и осуществлять четкие и эффективные меры по борьбе с изменением климата; сражаться с вирусом неравенства и гарантировать пропитание и достойный труд для всех, поддерживая тех, кто не имеет даже минимальной зарплаты и испытывает серьезные трудности. Скандальное положение голодающих народов причиняет глубокую боль. Необходимо разработать соответствующую политику приема и интеграции, особенно в отношении мигрантов и тех, кто живет в нашем обществе как отверженные". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

