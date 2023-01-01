https://ria.ru/20230101/mi-8-1842731972.html

Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР

Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2023

Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:55

2023-01-01T14:55

2023-01-01T15:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4dc0518bff7a2300cd0a7e16f92f4659.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика