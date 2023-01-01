https://ria.ru/20230101/mi-8-1842731972.html
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:55
2023-01-01T14:55
2023-01-01T15:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:55 01.01.2023 (обновлено: 15:00 01.01.2023)
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР
Минобороны: авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР