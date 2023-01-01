Рейтинг@Mail.ru
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/mi-8-1842731972.html
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР - РИА Новости, 01.01.2023
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:55
2023-01-01T15:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:46:3078:1777_1920x0_80_0_0_4dc0518bff7a2300cd0a7e16f92f4659.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827130579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0fa0dbdba46b81fba0a6fb0bf28b883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
14:55 01.01.2023 (обновлено: 15:00 01.01.2023)
 
Российские войска сбили украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР

Минобороны: авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в районе Полтавки в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБМП с военнослужащими ВС РФ
БМП с военнослужащими ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
БМП с военнослужащими ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Полтавка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала