https://ria.ru/20230101/megaproekty-1842711078.html

Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт

Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт - РИА Новости, 01.01.2023

Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт

Долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:28

2023-01-01T11:28

2023-01-01T11:28

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС, сейчас нужны России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. "Когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос, с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир", - сказал он. "Вот и сейчас России нужны долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС", - добавил эксперт. Он уверен, что надо возвратиться, например, к идее, которую озвучил несколько лет назад ректор МГУ, академик Виктором Садовничий, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию. "Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом",- подчеркнул Бахтизин. "Такие мегапроекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств", - заключил он.

https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, общество