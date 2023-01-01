https://ria.ru/20230101/megaproekty-1842711078.html
Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт
Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт - РИА Новости, 01.01.2023
Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт
Долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:28
2023-01-01T11:28
2023-01-01T11:28
экономика
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС, сейчас нужны России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин. "Когда СССР первым запустил искусственный спутник Земли, первым отправил человека в космос, с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир", - сказал он. "Вот и сейчас России нужны долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС", - добавил эксперт. Он уверен, что надо возвратиться, например, к идее, которую озвучил несколько лет назад ректор МГУ, академик Виктором Садовничий, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию. "Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом",- подчеркнул Бахтизин. "Такие мегапроекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств", - заключил он.
https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Экономике России нужны мощные мегапроекты, считает эксперт
Эксперт Бахтизин: экономике России нужны мощные мегапроекты, способные объединить страну
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС, сейчас нужны России, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.
"Когда СССР
первым запустил искусственный спутник Земли
, первым отправил человека в космос, с нами многие захотели дружить. Это были события, которые потрясли весь мир", - сказал он.
"Вот и сейчас России нужны долгосрочные мегапроекты, которые бы не только прозвучали в мире, но и объединили страну, вроде строительства Байкало-Амурской магистрали, "Магнитки", Братской ГЭС", - добавил эксперт.
Он уверен, что надо возвратиться, например, к идее, которую озвучил несколько лет назад ректор МГУ, академик Виктором Садовничий
, о реализации Транс-Евразийского пояса, который прошел бы через всю Россию.
"Вокруг пути образовывались бы новые населенные пункты, возникали бы новые производства, что способно дать мощный импульс развитию страны в целом",- подчеркнул Бахтизин.
"Такие мегапроекты увеличивают не только экономические показатели страны, но и влияют на настрой людей, поднимают так называемый индекс счастья, по которому россияне, к слову, сегодня заметно отстают от большинства государств", - заключил он.