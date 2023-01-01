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Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС - РИА Новости, 01.01.2023
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Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС
Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС - РИА Новости, 01.01.2023
Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС
Все органы управления и силы МЧС РФ на время новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, безопасность россиян будут обеспечивать почти 470 тысяч РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T11:02
2023-01-01T11:02
новый год — 2023
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все органы управления и силы МЧС РФ на время новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, безопасность россиян будут обеспечивать почти 470 тысяч человек, сообщает министерство. "В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних каникул органы управления и силы МЧС России переведены на усиленный режим работы. В готовности к реагированию от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в период праздников будут находиться более 469 тысяч человек", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что по 9 января на контроле сотрудников МЧС будет находиться безопасность более 34,5 тысяч праздничных мероприятий.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Новый год — 2023, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
11:02 01.01.2023
 
Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС

Безопасность россиян в новогодние праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПразднование Нового года в Москве
Празднование Нового года в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все органы управления и силы МЧС РФ на время новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, безопасность россиян будут обеспечивать почти 470 тысяч человек, сообщает министерство.
"В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних каникул органы управления и силы МЧС России переведены на усиленный режим работы. В готовности к реагированию от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в период праздников будут находиться более 469 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что по 9 января на контроле сотрудников МЧС будет находиться безопасность более 34,5 тысяч праздничных мероприятий.
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