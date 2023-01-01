https://ria.ru/20230101/mchs-1842709162.html

Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС

Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС - РИА Новости, 01.01.2023

Безопасность в праздники обеспечат почти 470 тысяч сотрудников МЧС

Все органы управления и силы МЧС РФ на время новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, безопасность россиян будут обеспечивать почти 470 тысяч РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T11:02

2023-01-01T11:02

2023-01-01T11:02

новый год — 2023

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Все органы управления и силы МЧС РФ на время новогодних праздников переведены на усиленный режим работы, безопасность россиян будут обеспечивать почти 470 тысяч человек, сообщает министерство. "В целях обеспечения оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних каникул органы управления и силы МЧС России переведены на усиленный режим работы. В готовности к реагированию от РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) в период праздников будут находиться более 469 тысяч человек", - говорится в сообщении. Спасатели отмечают, что по 9 января на контроле сотрудников МЧС будет находиться безопасность более 34,5 тысяч праздничных мероприятий.

https://ria.ru/20230101/restoran-1842704514.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество