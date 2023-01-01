https://ria.ru/20230101/matvienko-1842762034.html

У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко

У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023

У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, многополярного и справедливого. РИА Новости, 01.01.2023

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2023-01-01T20:20

2023-01-01T20:45

валентина матвиенко

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

россия

украина

совет федерации рф

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, многополярного и справедливого. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Очень важно, что и у России, и у Бразилии одинаковое видение будущего мира, мира многополярного, справедливого и поэтому у нас широкие возможности налаживания сотрудничества", - сказала она. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

https://ria.ru/20230101/matvienko-1842758633.html

https://ria.ru/20230101/matvienko-1842761492.html

бразилия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, россия, украина, совет федерации рф