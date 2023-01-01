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У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023
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У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко
У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.01.2023
У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, многополярного и справедливого. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:20
2023-01-01T20:45
валентина матвиенко
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
бразилия
россия
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совет федерации рф
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, многополярного и справедливого. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Очень важно, что и у России, и у Бразилии одинаковое видение будущего мира, мира многополярного, справедливого и поэтому у нас широкие возможности налаживания сотрудничества", - сказала она. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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валентина матвиенко, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия, россия, украина, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия, Россия, Украина, Совет Федерации РФ
20:20 01.01.2023 (обновлено: 20:45 01.01.2023)
 
У России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия и Бразилия одинаково видят будущий мир — многополярным и справедливым

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что у России и Бразилии одинаковое видение будущего мира, многополярного и справедливого.
Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Очень важно, что и у России, и у Бразилии одинаковое видение будущего мира, мира многополярного, справедливого и поэтому у нас широкие возможности налаживания сотрудничества", - сказала она.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
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Матвиенко передала президенту Бразилии послание Путина
Спикер СФ Матвиенко в субботу также провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
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Валентина МатвиенкоЛуис Инасиу Лула да СилваЖаир БолсонаруБразилияРоссияУкраинаСовет Федерации РФ
 
 
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