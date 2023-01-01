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Врач рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи - РИА Новости, 01.01.2023
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Врач рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи
Врач рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи - РИА Новости, 01.01.2023
Врач рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи
Улучшить внешний вид после празднования Нового года помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда, сообщила... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:46
2023-01-01T18:32
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общество
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Улучшить внешний вид после празднования Нового года помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда, сообщила РИА Новости главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.Она напомнила, что высыпания, припухлость и синяки под глазами в такой ситуации — это последствия алкогольной интоксикации и злоупотребления жирной и острой пищей. "Поэтому применение маски носит симптоматический характер и, конечно, не сможет "смыть" с лица все последствия веселья. Скорее немного освежит лицо, слегка уберет отечность. Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из пяти-семи штук", — рассказала Жукова.По ее словам, в состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алое вера, различные виды сывороток, а также муцин. Они обладают увлажняющим действием, нормализуют обмен веществ в коже, уменьшают отеки, нормализуют цвет. "Если избежать таких неприятных проявлений, как отечность, все же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи легкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отечность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда. Такая микроциркуляторная зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отечностью и улучшить цвет лица", — подчеркнула специалист.Она также отметила, что в зависимости от типа кожи можно замораживать отвары разных трав. Так, например, для кожи с жирным блеском и расширенными порами прекрасно подойдет для замораживания сок лимона, который закисляет щелочную среду и выравнивает pH. Также такой коже подойдет настойка календулы, растворенная в кипяченой воде, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни, коры дуба."Нежелательно использовать маски из молочных продуктов, так как они могут содержать микробы и вызвать воспаление. Кроме того, сами молочные продукты могут быть сильными аллергенами и реакция от их применения будет обратной", — добавила собеседница агентства.По словам Жуковой, можно принять и превентивные меры — за полчаса до запланированного застолья выпить любой сорбент, который поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжелой пищи."Старайтесь вместо соков и газированной воды отдавать предпочтение обычной негазированной воде, в которой можете себя не ограничивать. А вот на копченое, соленое и сладкое лучше не налегать, иначе мешки под глазами гарантированы. Восстановиться на следующий день, помимо уже упомянутых сорбентов и ферментативных препаратов, помогут янтарная кислота и цинк", — заключила она.
https://ria.ru/20221231/progulka-1842596771.html
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общество, новый год, россия
Новый год — 2023, Общество, Новый год, Россия
15:46 01.01.2023 (обновлено: 18:32 01.01.2023)
 
Врач рассказала, как улучшить внешний вид после новогодней ночи

Врач: улучшить внешний вид после новогодней ночи помогут маски и массаж кусочками льда

© Depositphotos.com / VitalikRadkoКосметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне
Косметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Косметолог делает маску из глины девушке в спа-салоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Улучшить внешний вид после празднования Нового года помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда, сообщила РИА Новости главный врач Московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.
Она напомнила, что высыпания, припухлость и синяки под глазами в такой ситуации — это последствия алкогольной интоксикации и злоупотребления жирной и острой пищей.
"Поэтому применение маски носит симптоматический характер и, конечно, не сможет "смыть" с лица все последствия веселья. Скорее немного освежит лицо, слегка уберет отечность. Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из пяти-семи штук", — рассказала Жукова.
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По ее словам, в состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алое вера, различные виды сывороток, а также муцин. Они обладают увлажняющим действием, нормализуют обмен веществ в коже, уменьшают отеки, нормализуют цвет.
"Если избежать таких неприятных проявлений, как отечность, все же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи легкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отечность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда. Такая микроциркуляторная зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отечностью и улучшить цвет лица", — подчеркнула специалист.
Она также отметила, что в зависимости от типа кожи можно замораживать отвары разных трав. Так, например, для кожи с жирным блеском и расширенными порами прекрасно подойдет для замораживания сок лимона, который закисляет щелочную среду и выравнивает pH. Также такой коже подойдет настойка календулы, растворенная в кипяченой воде, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни, коры дуба.
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"Нежелательно использовать маски из молочных продуктов, так как они могут содержать микробы и вызвать воспаление. Кроме того, сами молочные продукты могут быть сильными аллергенами и реакция от их применения будет обратной", — добавила собеседница агентства.
По словам Жуковой, можно принять и превентивные меры — за полчаса до запланированного застолья выпить любой сорбент, который поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжелой пищи.
"Старайтесь вместо соков и газированной воды отдавать предпочтение обычной негазированной воде, в которой можете себя не ограничивать. А вот на копченое, соленое и сладкое лучше не налегать, иначе мешки под глазами гарантированы. Восстановиться на следующий день, помимо уже упомянутых сорбентов и ферментативных препаратов, помогут янтарная кислота и цинк", — заключила она.
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