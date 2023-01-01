https://ria.ru/20230101/makeevka-1842734036.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска в 14.55 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T15:17
2023-01-01T15:17
2023-01-01T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 14.55 выпустили по Макеевке 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/ukraina-1842714451.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, макеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика
15:17 01.01.2023 (обновлено: 15:18 01.01.2023)
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска выпустили по Макеевке десять снарядов натовского калибра