https://ria.ru/20230101/lukashenko-1842679432.html

Лукашенко объявил 2023 год Годом мира и созидания

Лукашенко объявил 2023 год Годом мира и созидания - РИА Новости, 01.01.2023

Лукашенко объявил 2023 год Годом мира и созидания

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2023 год в стране Годом мира и созидания, об этом он сказал в ходе новогоднего обращения. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:27

2023-01-01T01:27

2023-01-01T01:27

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 2023 год в стране Годом мира и созидания, об этом он сказал в ходе новогоднего обращения. "Следующий год мы объявляем Годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси", - сказал президент. Лукашенко констатировал, что минувший год был непростым, противоречивым, порой напряженным. "Но главное - для нас он был мирным. Мы, может быть, даже в большей степени, чем ранее, ощутили угрозу спокойной и безопасной жизни, к которой привыкли. Острее осознали ценность мира на родной земле, который стал для нас главным достижением года", - отметил белорусский лидер. По его словам, 2022-й стал годом политического выбора. Белорусы ответили единством в защиту своей исторической памяти, своих принципов и традиций. "И, конечно, 2022-й вошел в историю как год плодотворного труда. Мы собрали рекордный урожай хлебов - больше тонны на жителя страны. Обеспечили себя в достатке продуктами и накормили миллионы жителей планеты, выручив за экспорт продовольствия больше 20 миллиардов рублей (около 8 миллиардов долларов - ред.)", - напомнил президент Белоруссии. "Мы создавали новые товары и выходили на новые рынки в то время, когда нас душили санкциями. Нам закрывали границы, а мы заново открыли для себя нашу Беларусь. Мы приютили беженцев из горячих точек, дали крышу над головой и работу. Приняли в свою семью новых граждан. Свыше 7 тысяч иностранцев из 31 страны уже сегодня работают на благо и процветание своей новой Родины. Большинство из них - украинцы", - отметил глава белорусского государства. Президент призвал белорусов уважать и ценить труд людей в погонах, воспитывать детей патриотами своей страны и соблюдать закон. Если мы хотим жить в мире и достатке, то должны много, честно и добросовестно работать. "Крепкого здоровья и детского смеха - каждой семье. Дружеской заботы и душевной теплоты - каждому, кто одинок. Семейного лада и благополучия - в каждый дом. Пусть наши желания сбудутся!" - пожелал Лукашенко.

https://ria.ru/20221230/vyzovy-1842497108.html

https://ria.ru/20221231/kroliki-1842606254.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия