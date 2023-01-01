https://ria.ru/20230101/lotereya-1842748045.html

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в "Русском лото"

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в "Русском лото" - РИА Новости, 01.01.2023

Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард рублей в "Русском лото"

Житель Нижнего Новгорода стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото", выиграв один миллиард рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:41

2023-01-01T17:41

2023-01-01T18:11

столото

нижний новгород

общество

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода стал победителем новогоднего розыгрыша "Русского лото", выиграв один миллиард рублей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".Также в первый день нового, 2023 года в "Русском лото" разыграли 100 призов по одному миллиону рублей. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов. Еще 59 участников закрыли все 30 чисел одновременно на 65-м ходу и разделили между собой оставшиеся 25 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 423,7 тысячи рублей. Кроме того, еще 14 счастливчиков выиграли по 714,3 тысячи рублей, разделив между собой приз первого тура в размере десяти миллионов рублей.Всего по итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 8 032 065 билетов. В праздничном тираже разыграли более 2,5 миллиарда рублей."Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото" от всей души поздравляет нового лотерейного миллиардера! Мы будем ждать его в нашем лотерейном центре в Москве для оформления выигрыша", — сказала операционный директор по маркетингу компании Варвара Басанович.

https://ria.ru/20221124/lotereya-1833848342.html

https://ria.ru/20221204/vyigryshi-1836169197.html

нижний новгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

столото, нижний новгород, общество