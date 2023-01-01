https://ria.ru/20230101/livan-1842724974.html

Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту

Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту - РИА Новости, 01.01.2023

Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту

Два гражданских самолета ливанской авиакомпании MEA получили повреждения из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года в Бейруте сообщает... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:45

2023-01-01T13:45

2023-01-01T14:17

в мире

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airbus a321

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БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Два гражданских самолета ливанской авиакомпании MEA получили повреждения из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года в Бейруте сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид". "Два самолета Airbus A321 neo компании МЕА получили повреждения от попадания шальных пуль. Оба самолета находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте", - передает телеканал. Отмечается, что гражданские воздушные суда получили повреждения в результате беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года в ливанской столице.Самолеты гражданских авиакомпаний не в первый раз получают повреждения во время взлета или посадки в аэропорту Бейрута в новогоднюю ночь. Воздушная гавань находится рядом с густонаселенными районами южного пригорода Бейрута. Власти Ливана и лидеры партий неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников и массовых мероприятий, так как нередко от шальных пуль погибают и случайные прохожие.

https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафик харири, бейрут, ливан, airbus a321