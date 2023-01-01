https://ria.ru/20230101/livan-1842724974.html
Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту
Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту - РИА Новости, 01.01.2023
Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту
Два гражданских самолета ливанской авиакомпании MEA получили повреждения из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года в Бейруте сообщает... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:45
2023-01-01T13:45
2023-01-01T14:17
в мире
рафик харири
бейрут
ливан
airbus a321
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БЕЙРУТ, 1 янв - РИА Новости. Два гражданских самолета ливанской авиакомпании MEA получили повреждения из-за попадания шальных пуль во время празднования Нового года в Бейруте сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид". "Два самолета Airbus A321 neo компании МЕА получили повреждения от попадания шальных пуль. Оба самолета находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте", - передает телеканал. Отмечается, что гражданские воздушные суда получили повреждения в результате беспорядочной стрельбы в воздух во время празднования Нового года в ливанской столице.Самолеты гражданских авиакомпаний не в первый раз получают повреждения во время взлета или посадки в аэропорту Бейрута в новогоднюю ночь. Воздушная гавань находится рядом с густонаселенными районами южного пригорода Бейрута. Власти Ливана и лидеры партий неоднократно призывали граждан отказаться от стрельбы из автоматического оружия во время праздников и массовых мероприятий, так как нередко от шальных пуль погибают и случайные прохожие.
https://ria.ru/20230101/davka-1842721238.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафик харири, бейрут, ливан, airbus a321
В мире, Рафик Харири, Бейрут, Ливан, Airbus A321, Новый год — 2023
13:45 01.01.2023 (обновлено: 14:17 01.01.2023)
Праздник в Ливане закончился повреждением двух самолетов в аэропорту
Во время празднования Нового года в Ливане два самолета были повреждены из-за шальных пуль