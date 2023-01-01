https://ria.ru/20230101/lavra-1842772378.html

В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием

В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием - РИА Новости, 01.01.2023

В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием

Власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T22:39

2023-01-01T22:39

2023-01-01T22:39

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее в воскресенье украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. Оба они находятся в так называемой Верхней лавре. Издание приводит комментарий настоятеля лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее, согласно сообщению, митрополит Павел уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена. "Власти Украины вслед за массовой кампанией лжи и преследований Украинской православной церкви приступили к беззаконному изъятию святынь Киево-Печерской Лавры. Подобного не случалось в жизни Церкви со времён безбожной советской власти. Изгнание верующих происходит при молчании тех структур, которые не оставляли без реакции любую, даже потенциальную угрозу религиозной свободе. Атмосфера в Украине такова, что сложно верить в возможность восстановить права законным путём", - сказал Легойда. Он отметил, что в Русской церкви молятся "о собратьях по вере на Украине". "Думаю, что молитвы возносятся и многими православными во всех странах мира, которые удручены этим вопиющим беззаконием. Святыню, которую возводили и сохраняли несколько поколений верующих, украинская власть рассматривает как тридцать сребреников, за которые они купят марионеточную "церковь" раскольников", - заключил представитель РПЦ. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, – Трапезный и Успенский. Накануне Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что договор аренды Киево-Печерской лавры, согласно закону, должен быть продлен автоматически, поэтому неправомерны заявления заповедника "Киево-Печерская Лавра" о том, что договор о пользовании Успенским Собором и Трапезной церковью Лавры истекают 31 декабря. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.

https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html

https://ria.ru/20221225/raskol-1841091741.html

https://ria.ru/20221123/kiev-1833465042.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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