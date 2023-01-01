https://ria.ru/20230101/lavra-1842772378.html
В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием
В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием - РИА Новости, 01.01.2023
В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием
Власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:39
2023-01-01T22:39
2023-01-01T22:39
религия
владимир легойда
владимир зеленский
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
московский патриархат
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее в воскресенье украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. Оба они находятся в так называемой Верхней лавре. Издание приводит комментарий настоятеля лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее, согласно сообщению, митрополит Павел уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена. "Власти Украины вслед за массовой кампанией лжи и преследований Украинской православной церкви приступили к беззаконному изъятию святынь Киево-Печерской Лавры. Подобного не случалось в жизни Церкви со времён безбожной советской власти. Изгнание верующих происходит при молчании тех структур, которые не оставляли без реакции любую, даже потенциальную угрозу религиозной свободе. Атмосфера в Украине такова, что сложно верить в возможность восстановить права законным путём", - сказал Легойда. Он отметил, что в Русской церкви молятся "о собратьях по вере на Украине". "Думаю, что молитвы возносятся и многими православными во всех странах мира, которые удручены этим вопиющим беззаконием. Святыню, которую возводили и сохраняли несколько поколений верующих, украинская власть рассматривает как тридцать сребреников, за которые они купят марионеточную "церковь" раскольников", - заключил представитель РПЦ. Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, – Трапезный и Успенский. Накануне Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что договор аренды Киево-Печерской лавры, согласно закону, должен быть продлен автоматически, поэтому неправомерны заявления заповедника "Киево-Печерская Лавра" о том, что договор о пользовании Успенским Собором и Трапезной церковью Лавры истекают 31 декабря. Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.
https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир легойда, владимир зеленский, украина, россия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, московский патриархат, русская православная церковь
Религия, Владимир Легойда, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Русская православная церковь
В РПЦ назвали изъятие Киевом храмов Киево-Печерской Лавры беззаконием
Легойда: власти Украины приступили к беззаконному изъятию храмов Киево-Печерской Лавры
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Власти Украины вслед за преследованиями Украинской православной церкви приступили к изъятию храмов Киево-Печерской Лавры, заявил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в воскресенье украинское интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры: Успенскому собору, главному храму Киево-Печерской лавры и Трапезной церкви. Оба они находятся в так называемой Верхней лавре. Издание приводит комментарий настоятеля лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее, согласно сообщению, митрополит Павел уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена.
"Власти Украины вслед за массовой кампанией лжи и преследований Украинской православной церкви приступили к беззаконному изъятию святынь Киево-Печерской Лавры. Подобного не случалось в жизни Церкви со времён безбожной советской власти. Изгнание верующих происходит при молчании тех структур, которые не оставляли без реакции любую, даже потенциальную угрозу религиозной свободе. Атмосфера в Украине такова, что сложно верить в возможность восстановить права законным путём", - сказал Легойда
.
Он отметил, что в Русской церкви молятся "о собратьях по вере на Украине". "Думаю, что молитвы возносятся и многими православными во всех странах мира, которые удручены этим вопиющим беззаконием. Святыню, которую возводили и сохраняли несколько поколений верующих, украинская власть рассматривает как тридцать сребреников, за которые они купят марионеточную "церковь" раскольников", - заключил представитель РПЦ
.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обратился к Владимиру Зеленскому
с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, – Трапезный и Успенский.
Накануне Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщил, что договор аренды Киево-Печерской лавры, согласно закону, должен быть продлен автоматически, поэтому неправомерны заявления заповедника "Киево-Печерская Лавра" о том, что договор о пользовании Успенским Собором и Трапезной церковью Лавры истекают 31 декабря.
Киево-Печерская лавра была передана государством в безвозмездное владение канонической УПЦ. В 2022 году раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ)
заявила о создании религиозной организации, для которой хочет заполучить один из храмов лавры. В УПЦ считают, что ПЦУ пытается захватить Киево-Печерскую лавру, создав там свой мужской монастырь.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е - со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, тогда власти создали из раскольнических организаций Православную церковь Украины (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Служба безопасности Украины (СБУ
) стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства введены государственные санкции.