https://ria.ru/20230101/lavra-1842729626.html

Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры

Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.01.2023

Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры

Священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры, сообщает украинское интернет-издание... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:35

2023-01-01T14:35

2023-01-01T14:35

религия

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страна.ua

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". "С сегодняшнего дня для Украинской православной церкви закрыт доступ к двум храмам Верхней лавры - Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Страны.ua". Издание приводит комментарий настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее митрополит уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена. На входе на территорию Лавры установлена табличка, извещающая посетителей о том, что заповедник закрыт до 2 января, следует из фотографий, опубликованных изданием. В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, так как истек срок действия договоров. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20221228/pismo-1842042768.html

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835917818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, украина, россия, страна.ua, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц