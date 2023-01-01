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Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230101/lavra-1842729626.html
Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры
Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 01.01.2023
Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры
Священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры, сообщает украинское интернет-издание... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:35
2023-01-01T14:35
религия
владимир зеленский
украина
россия
страна.ua
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua". "С сегодняшнего дня для Украинской православной церкви закрыт доступ к двум храмам Верхней лавры - Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Страны.ua". Издание приводит комментарий настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее митрополит уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена. На входе на территорию Лавры установлена табличка, извещающая посетителей о том, что заповедник закрыт до 2 января, следует из фотографий, опубликованных изданием. В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, так как истек срок действия договоров. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
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владимир зеленский, украина, россия, страна.ua, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Страна.ua, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
14:35 01.01.2023
 
Священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры

"Страна.ua": священникам УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".
"С сегодняшнего дня для Украинской православной церкви закрыт доступ к двум храмам Верхней лавры - Успенскому собору (главный храм Киево-Печерской лавры) и Трапезной церкви", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Страны.ua".
Издание приводит комментарий настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла, согласно которому священнослужителей УПЦ не пускают на территорию Верхней лавры, оставив доступ к святыням Нижней лавры. Тем не менее митрополит уверен, что договор аренды Успенского и Трапезного соборов еще не разорван, так как УПЦ не была официально об этом уведомлена.
На входе на территорию Лавры установлена табличка, извещающая посетителей о том, что заповедник закрыт до 2 января, следует из фотографий, опубликованных изданием.
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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Монастырь Киево-Печерской лавры УПЦ обнародовал открытое письмо Зеленскому
В начале декабря архиепископ раскольнической ПЦУ Евстратий (Зоря) заявил, что Свято-Успенская Киево-Печерская лавра якобы вошла в состав ПЦУ и сведения о ее юридическом лице были внесены в государственный реестр. Глава минкультуры Украины Ткаченко опроверг эту информацию. В канонической Украинской православной церкви заявили, что раскольники под названием "Киево-Печерская лавра" зарегистрировали "фейк" без монахов.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой оставить канонической УПЦ два главных храма - Трапезный и Успенский, в которых священники теперь не смогут проводить богослужения, так как истек срок действия договоров.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательства "антиукраинской деятельности".
Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря 2022, 16:00Религия
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры
 
РелигияВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСтрана.uaУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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