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Биография Пьера де Кубертена

Биография Пьера де Кубертена - РИА Новости, 01.01.2023

Биография Пьера де Кубертена

Французский спортивный и общественный деятель, педагог, организатор современного олимпийского движения Пьер де Фреди, барон де Кубертен (Pierre de Fredy, baron... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T00:32

2023-01-01T00:32

2023-01-01T00:32

справки

пьер де кубертен

париж

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Французский спортивный и общественный деятель, педагог, организатор современного олимпийского движения Пьер де Фреди, барон де Кубертен (Pierre de Fredy, baron de Coubertin) родился 1 января 1863 года в Париже (Франция) в аристократической семье. Его отец, Шарль де Фреди де Кубертен, был художником. Его мать, Мари-Марсель Жиго де Крисенуа унаследовала фамильный замок в Мервиле (Нормандия, Франция), где Пьер де Кубертен провел большую часть своего детства. Кубертен в юности занимался верховой ездой, греблей, боксом, фехтованием. Окончил иезуитский колледж Святого Игнатия в Париже, получив в 1880 году степень бакалавра по литературе. В том же году был принят в военную школу Сен-Сир (французская военная академия), но предпочел учиться на юридическом факультете Школы политических наук.Увлекся изучением истории, а также педагогики, в частности физическим воспитанием.Изучая жизнь и культуру Древней Греции, Кубертен пришел к выводу, что спорт необходимо вернуть в систему воспитания, ведь именно спорт делал древних греков физически совершенными и выносливыми. Он много путешествовал, в Англии посещал известный спортивными традициями колледж в городе Регби, в Греции знаменитую долину Алфея в 300 километрах от Афин, где проходили древние олимпиады. Убежденный в важности включения спорта в сбалансированное воспитание личности, Пьер де Кубертен посвятил себя распространению этой идеи, используя все доступные средства: лекции, публикации, создание спортивных или образовательных обществ и т.д.В 1887 году он был инициатором создания Союза французских обществ бега, а в 1888 году создал Комитет по пропаганде физического воспитания. Союз французских обществ бега быстро включил в себя другие виды спорта и в 1889 году был переименован в Союз французских спортивных обществ. Кубертен, благодаря своей активной деятельности, был избран его генеральным секретарем. Свои реформаторские взгляды на систему образования он изложил в двух книгах, вышедших в конце 1880-х годов: "Воспитание в Англии" (1888) и "Английское воспитание во Франции" (1889).Кубертен не только стремился изменить систему образования для улучшения физической культуры французов, но и хотел преодолеть национальный эгоизм и сделать вклад в борьбу за мир и международное взаимопонимание. "Молодежь мира" должна была мериться силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих целей. Кубертен в 1888 году впервые высказал идею о возрождении Олимпийских игр. В 1892 году в университете Сорбонна (Франция) он прочитал доклад "Возрождение олимпиады". Благодаря организаторскому таланту, блестящему знанию предмета, умению доказать свою правоту Кубертен сумел зажечь идеей возрождения олимпийских игр многих политиков и общественных деятелей, приобрел сторонников и последователей в различных странах мира.16-23 июня 1894 года в Сорбонне прошел Международный атлетический конгресс, на котором представители 12 стран обсудили предложение Пьера де Кубертена о систематическом проведении Олимпийских игр и создании руководящего органа – Международного олимпийского комитета (МОК). В последний день конгресса было принято решение о проведении первых Олимпийских игр современности в 1896 году в Афинах, в стране-родоначальнице Игр – Греции. Конгресс также утвердил разработанную Кубертеном Олимпийскую хартию – свод основных правил и положений МОК. Для организации проведения Олимпийских игр основали Международный олимпийский комитет, генеральным секретарем которого был избран барон Пьер де Кубертен.В 1896 году после отставки первого президента МОК греческого поэта, ученого и педагога Деметриуса Викеласа Кубертена избрали президентом Международного олимпийского комитета. Он занимал эту должность до 1925 года (кроме 1916-1919 годов), в 1925-1937 годах – почетный президент МОК. С 1918 года барон жил в Лозанне (Швейцария), где с 1915 года разместилась штаб-квартира МОК.Пьер де Кубертен непосредственно участвовал в подготовке и проведении семи Олимпийских игр (1896-1924), стал автором ряда олимпийских ритуалов (например, зажжения огня в Олимпии, эстафеты огня, поднятия олимпийского флага, произнесения клятвы верности олимпийским идеалам), олимпийской эмблемы, текста клятвы участников Олимпийских игр и даже создания новых видов спорта (современного пятиборье).В 1906 году по его инициативе МОК принял решение об организации на олимпийских играх конкурсов искусств (ныне имеет статус культурной программы), с целью восстановления связей искусства со спортом, характерных для античных олимпийских игр.В 1912 году Кубертен написал "Оду спорту", которую представил во время Олимпийских игр в Стокгольме на конкурсе искусств под псевдонимом (француз Ж. Ород и немец М. Эшбах); произведение было удостоено золотой медали. Он постоянно размышлял над будущим олимпийского движения, старался усовершенствовать отдельные положения Олимпийской хартии. Пьер де Кубертен рассматривал и изучал спорт в самых различных аспектах, в том числе уделяя важное значение психологии. В 1913 году стал инициатором проведения в Париже 1-го конгресса спортивной психологии.Он приложил немало усилий для создания Всемирного педагогического союза (1925) и Международного бюро спортивной психологии (1928). Кубертен – автор 30 книг, в том числе "Очерки по спортивной психологии", "Французская хроника", "Утилитарная гимнастика", "Всеобщая история" (в четырех томах), "Основы города Будущего", "Олимпийские мемуары", написанные в 1931 году, а также 50 брошюр и более чем 1200 статей на самые разные темы по истории спорта, социологии, философии, политике, археологии и др. В конце жизни Кубертен столкнулся с финансовыми трудностями, поскольку потратил все свое личное состояние на финансирование различных проектов, связанных с олимпизмом и образованием. Пьер де Кубертен умер 2 сентября 1937 года в Женеве (Швейцария). Он был похоронен на кладбище в Буа-де-Во (Bois de Vaux) в Лозанне. Согласно его последней воле, его сердце забальзамировали и в специальной урне привезли в Грецию, где поместили в мемориальной стеле рядом с руинами древней Олимпии. В Лозанне открыт Музей Кубертена, в Лозанне и Гренобле (Франция) ему установлены памятники. МОК учредил медаль Пьера де Кубертена и вручает ее спортсменам, проявившим во время Олимпийских игр благородство и верность олимпийским идеалам.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, пьер де кубертен, париж