https://ria.ru/20230101/krizis-1842729822.html

В Британии рассказали, развития каких конфликтов ждать в 2023 году

В Британии рассказали, развития каких конфликтов ждать в 2023 году - РИА Новости, 01.01.2023

В Британии рассказали, развития каких конфликтов ждать в 2023 году

Пока внимание мировых СМИ приковано к украинскому кризису, в других регионах разворачиваются не менее важные, но не такие заметные для западного взгляда... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:35

2023-01-01T14:35

2023-01-01T15:23

в мире

биньямин нетаньяху

владимир путин

европа

сша

украина

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пока внимание мировых СМИ приковано к украинскому кризису, в других регионах разворачиваются не менее важные, но не такие заметные для западного взгляда конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.Автор статьи назвал несколько потенциальных горячих точек 2023 года, обратив внимание на Азиатский регион, взаимоотношения Европы и США, а также Ближний Восток."В Мьянме, Йемене, Мали, Никарагуа, Демократической Республике Конго, Сомали и Афганистане, если назвать несколько кризисных зон, вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания привлекли относительно скудное и поверхностное международное внимание. Главной причиной зашоренных перспектив на 2022 год, конечно же, стала Украина, крупнейший конфликт в Европе с 1945 года. Это не значит, что раздираемые войной Тыграй или Гватемала, медленно задыхающиеся от коррупции, в противном случае попали бы в заголовки мировых новостей. Жестокая правда: интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен", — уверен Тисдалл.Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое. Это, по мнению автора, отражает обеспокоенность Токио развитием кризиса вокруг Тайваня.При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях. Автор напомнил о том, что генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, именно по этой причине предлагал Украине рассматривать вариант дипломатического урегулирования кризиса.Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация."Прямое (в отличие от скрытого) военное противостояние Израиля и Ирана может стать одним из результатов окончательного разрыва Запада с Тегераном. Это, в свою очередь, может привлечь Ирак и Сирию — еще одно незаконченное дело США, а также Россию", — написал автор.Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем. Автор напомнил о непопулярном в Европе решении Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, как заявил глава государства, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230101/ukraina-1842658056.html

https://ria.ru/20221229/sotrudnichestvo-1842015506.html

https://ria.ru/20221227/zapad-1841521306.html

европа

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, биньямин нетаньяху, владимир путин, европа, сша, украина