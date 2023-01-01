Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией
Матвиенко сообщила, что Лула да Силва поддержал запуск комиссии высокого уровня с Россией
Вид на город Бразилиа. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не проводилась уже несколько лет.
Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Он (президент Бразилии – ред.) поддержал идею незамедлительного запуска комиссии высокого уровня, которая, к сожалению, несколько лет не проводилась по нескольким рядам причин, в том числе, субъективным. Возглавляет высокую комиссию с российской стороны председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, а с бразильской стороны - вице-президент. Президент пообещал как можно скорее формализовать назначения сопредседателя и поддержал необходимость скорейшего проведения", - сказала она.
Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.