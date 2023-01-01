https://ria.ru/20230101/komissiya-1842775045.html

Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией

Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией - РИА Новости, 01.01.2023

Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:24

2023-01-01T23:24

2023-01-01T23:24

в мире

валентина матвиенко

бразилия

россия

луис инасиу лула да силва

совет федерации рф

михаил мишустин

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не проводилась уже несколько лет. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.

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в мире, валентина матвиенко, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, совет федерации рф, михаил мишустин