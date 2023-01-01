Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/komissiya-1842775045.html
Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией
Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией - РИА Новости, 01.01.2023
Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T23:24
2023-01-01T23:24
в мире
валентина матвиенко
бразилия
россия
луис инасиу лула да силва
совет федерации рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140279/74/1402797423_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_9e6deb9af2a5d67decc4e82bfb873442.jpg
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не проводилась уже несколько лет. Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации. Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины. Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом. В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
https://ria.ru/20230101/tovarooborot-1842771998.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140279/74/1402797423_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_6a0c4d42b37278b0b44ebef9b83dd3d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, валентина матвиенко, бразилия, россия, луис инасиу лула да силва, совет федерации рф, михаил мишустин
В мире, Валентина Матвиенко, Бразилия, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва, Совет Федерации РФ, Михаил Мишустин
23:24 01.01.2023
 
Матвиенко: Бразилия поддержала запуск комиссии высокого уровня с Россией

Матвиенко сообщила, что Лула да Силва поддержал запуск комиссии высокого уровня с Россией

© РИА Новости / В. Дунаев / Перейти в медиабанкВид на город Бразилиа
Вид на город Бразилиа - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / В. Дунаев
Перейти в медиабанк
Вид на город Бразилиа. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что президент Бразилии поддержал скорейший запуск работы комиссии высокого уровня с Россией, которая не проводилась уже несколько лет.
Спикер СФ представляет Россию в Бразилии на церемонии инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
"Он (президент Бразилии – ред.) поддержал идею незамедлительного запуска комиссии высокого уровня, которая, к сожалению, несколько лет не проводилась по нескольким рядам причин, в том числе, субъективным. Возглавляет высокую комиссию с российской стороны председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин, а с бразильской стороны - вице-президент. Президент пообещал как можно скорее формализовать назначения сопредседателя и поддержал необходимость скорейшего проведения", - сказала она.
Спикер СФ Матвиенко в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Республики Мозамбик Эшперансе Биаш. В двусторонних встречах с российской стороны также приняли участие зампредседателя СФ Константин Косачев и руководитель аппарата СФ Геннадий Голов, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва накануне своей инаугурации провел встречи с главами делегаций России и Украины.
Матвиенко 31 декабря прибыла в город Бразилиа с рабочим визитом.
В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. В ноябре высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии Болсонару об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Вчера, 22:34
Матвиенко рассказала об ожиданиях по товарообороту с Бразилией в 2023 году
 
В миреВалентина МатвиенкоБразилияРоссияЛуис Инасиу Лула да СилваСовет Федерации РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала