https://ria.ru/20230101/kndr-1842741858.html

Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР

Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 01.01.2023

Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуски баллистических... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:30

2023-01-01T16:30

2023-01-01T16:30

в мире

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуски баллистических ракет КНДР и раскритиковал ее заявления о планах усиления сил самообороны, стороны заявили, что действия Пхеньяна только усилят изоляцию КНДР и ухудшат ситуацию, передает МИД Республики Корея. КНДР в субботу пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. 1 января была пущена еще одна ракета. Пхеньян после сообщил, что провел испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик. Также лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Ким Чен Ын добавил, что враги КНДР от страха прибегают к "беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности" проискам, пытаются изолировать Северную Корею и "задушить" ее. А Южная Корея под предлогом ответа на "какую-то угрозу" увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность, придерживается позиции конфронтации. Ким Гон провел телефонную беседу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Спецпредставители "резко осудили" пуск баллистической ракеты КНДР в первую же ночь года и подчеркнули, что единственный способ для Северной Кореи "облегчить страдания своих жителей в экстремальной экономической ситуации" - это прекратить провокации и вернуться к диалогу, направить ресурсы, которые она использует для развития ядерных и ракетных вооружений, на стабилизацию жизни людей. Спецпредставители отметили, что заявленные Пхеньяном меры по усилению самообороны в ответ на "махинации" врагов по ее изоляции - "полная чушь" - и приведут только к ухудшению ситуации. В то же время Ким Гон заявил, что Южная Корея продолжит "без колебаний" прилагать усилия ради возвращения КНДР к диалогу, и получил от США и Японии подтверждение, что они "сильно поддержат" это стремление.

https://ria.ru/20230101/kndr-1842688910.html

https://ria.ru/20221230/roli-1842348987.html

южная корея

кндр (северная корея)

япония

сша

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в мире, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), япония, сша, сон ким