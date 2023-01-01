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Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 01.01.2023
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Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР
Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 01.01.2023
Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуски баллистических... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T16:30
2023-01-01T16:30
в мире
ким чен ын
южная корея
кндр (северная корея)
япония
сша
сон ким
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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуски баллистических ракет КНДР и раскритиковал ее заявления о планах усиления сил самообороны, стороны заявили, что действия Пхеньяна только усилят изоляцию КНДР и ухудшат ситуацию, передает МИД Республики Корея. КНДР в субботу пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. 1 января была пущена еще одна ракета. Пхеньян после сообщил, что провел испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик. Также лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Ким Чен Ын добавил, что враги КНДР от страха прибегают к "беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности" проискам, пытаются изолировать Северную Корею и "задушить" ее. А Южная Корея под предлогом ответа на "какую-то угрозу" увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность, придерживается позиции конфронтации. Ким Гон провел телефонную беседу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Спецпредставители "резко осудили" пуск баллистической ракеты КНДР в первую же ночь года и подчеркнули, что единственный способ для Северной Кореи "облегчить страдания своих жителей в экстремальной экономической ситуации" - это прекратить провокации и вернуться к диалогу, направить ресурсы, которые она использует для развития ядерных и ракетных вооружений, на стабилизацию жизни людей. Спецпредставители отметили, что заявленные Пхеньяном меры по усилению самообороны в ответ на "махинации" врагов по ее изоляции - "полная чушь" - и приведут только к ухудшению ситуации. В то же время Ким Гон заявил, что Южная Корея продолжит "без колебаний" прилагать усилия ради возвращения КНДР к диалогу, и получил от США и Японии подтверждение, что они "сильно поддержат" это стремление.
https://ria.ru/20230101/kndr-1842688910.html
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южная корея
кндр (северная корея)
япония
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в мире, ким чен ын, южная корея, кндр (северная корея), япония, сша, сон ким
В мире, Ким Чен Ын, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Япония, США, Сон Ким
16:30 01.01.2023
 
Южная Корея, США и Япония осудили пуски баллистических ракет КНДР

Южная Корея, США и Япония заявили, что провокации КНДР только усилят ее изоляцию

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон обсудил с коллегами из Японии и США пуски баллистических ракет КНДР и раскритиковал ее заявления о планах усиления сил самообороны, стороны заявили, что действия Пхеньяна только усилят изоляцию КНДР и ухудшат ситуацию, передает МИД Республики Корея.
КНДР в субботу пустила три баллистических ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. 1 января была пущена еще одна ракета. Пхеньян после сообщил, что провел испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик.
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 07:24
Ким Чен Ын поручил запустить первый военный спутник КНДР
Также лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него.
Ким Чен Ын добавил, что враги КНДР от страха прибегают к "беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности" проискам, пытаются изолировать Северную Корею и "задушить" ее. А Южная Корея под предлогом ответа на "какую-то угрозу" увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность, придерживается позиции конфронтации.
Ким Гон провел телефонную беседу со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.
Спецпредставители "резко осудили" пуск баллистической ракеты КНДР в первую же ночь года и подчеркнули, что единственный способ для Северной Кореи "облегчить страдания своих жителей в экстремальной экономической ситуации" - это прекратить провокации и вернуться к диалогу, направить ресурсы, которые она использует для развития ядерных и ракетных вооружений, на стабилизацию жизни людей.
"В связи с заявленной Северной Кореей готовностью продолжать провокации в этом году, стороны подчеркнули, что провокации Северной Кореи углубят ее изоляцию, и она столкнется с более сильной оборонной готовностью южнокорейско-американского альянса, сотрудничества США, Южной Кореи и Японии в области безопасности, а также единым и решительным ответом со стороны международного сообщества", - говорится в сообщении МИД.
Спецпредставители отметили, что заявленные Пхеньяном меры по усилению самообороны в ответ на "махинации" врагов по ее изоляции - "полная чушь" - и приведут только к ухудшению ситуации.
В то же время Ким Гон заявил, что Южная Корея продолжит "без колебаний" прилагать усилия ради возвращения КНДР к диалогу, и получил от США и Японии подтверждение, что они "сильно поддержат" это стремление.
Изображение флага США и статуи Свободы на заднем стекле автомобиля в Манчестере - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 08:00
Россия, Китай, Иран и КНДР не справились с ролью, которую им отвели США
 
В миреКим Чен ЫнЮжная КореяКНДР (Северная Корея)ЯпонияСШАСон Ким
 
 
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