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Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР - РИА Новости, 01.01.2023
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Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР
Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР - РИА Новости, 01.01.2023
Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы КНДР готовы в случае угрозы перейти к выполнению "другой" миссии, которой будет уже не оборона, он также отметил, РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:45
2023-01-01T08:45
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы КНДР готовы в случае угрозы перейти к выполнению "другой" миссии, которой будет уже не оборона, он также отметил, что структура международных отношений перешла к "новой холодной войне", передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын заявил об этом в своем трехдневном докладе на шестом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), который прошел с 26 по 31 декабря. "Доклад подчеркнул важность укрепления ядерных вооруженных сил и осветил, что наши ядерные вооруженные силы считают сдерживание войны и защиту мира и стабильности своей первоочередной миссией, но в случае неудачи (политики – ред.) сдерживания они будут решительно выполнять и вторую миссию, которой будет, очевидно, не оборона, а другая миссия", - говорится в сообщении ЦТАК. Северокорейский лидер также приказал в рамках стратегии укрепления ядерных сил страны разработать новую систему межконтинентальных баллистических ракет для возможности "срочного" ответного ядерного удара, чтобы обеспечить надежную защиту достоинства, суверенитета и выживания КНДР. "(Ким Чен Ын – ред.) подчеркнул принципы, которые партия и правительство должны сохранять во внешних отношениях, ради безопасности и мира в регионе, защиты прав, интересов и авторитета государства, в соответствии с тенденцией многополярности и четкого перехода структуры международных отношений к системе "новой холодной войны", - говорится в сообщении ЦТАК. Ким Чен Ын также на отдельном мероприятии заявил, что снаряды из новых сверхкрупных реактивных систем залпового огня калибром 600 миллиметров могут нести тактическое ядерное оружие, а в их пределах досягаемости находится вся Южная Корея. Северокорейский лидер также заявил о необходимости увеличить число ядерных боезарядов, находящихся в распоряжении КНДР. "(Ким Чен Ын – ред.) заявил, что ситуация, когда южнокорейские марионетки, без сомнения, стали очевидным врагом, требует в геометрической прогрессии увеличить количество ядерных боезарядов, которыми обладает КНДР, и выделил важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия, а также разъяснил стратегию изменений в развитии национальной обороны и ядерных сил в 2023 году, которая делает это центральным направлением", - говорится в сообщении ЦТАК.
https://ria.ru/20230101/pozdravlenie-1842691508.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
08:45 01.01.2023
 
Ким Чен Ын высказался о состоянии ядерных сил КНДР

Ким Чен Ын: ядерные силы КНДР в случае угрозы перейдут от обороны к "другой" миссии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 янв – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы КНДР готовы в случае угрозы перейти к выполнению "другой" миссии, которой будет уже не оборона, он также отметил, что структура международных отношений перешла к "новой холодной войне", передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын заявил об этом в своем трехдневном докладе на шестом пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), который прошел с 26 по 31 декабря.
"Доклад подчеркнул важность укрепления ядерных вооруженных сил и осветил, что наши ядерные вооруженные силы считают сдерживание войны и защиту мира и стабильности своей первоочередной миссией, но в случае неудачи (политики – ред.) сдерживания они будут решительно выполнять и вторую миссию, которой будет, очевидно, не оборона, а другая миссия", - говорится в сообщении ЦТАК.
Северокорейский лидер также приказал в рамках стратегии укрепления ядерных сил страны разработать новую систему межконтинентальных баллистических ракет для возможности "срочного" ответного ядерного удара, чтобы обеспечить надежную защиту достоинства, суверенитета и выживания КНДР.
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"(Ким Чен Ын – ред.) подчеркнул принципы, которые партия и правительство должны сохранять во внешних отношениях, ради безопасности и мира в регионе, защиты прав, интересов и авторитета государства, в соответствии с тенденцией многополярности и четкого перехода структуры международных отношений к системе "новой холодной войны", - говорится в сообщении ЦТАК.
Ким Чен Ын также на отдельном мероприятии заявил, что снаряды из новых сверхкрупных реактивных систем залпового огня калибром 600 миллиметров могут нести тактическое ядерное оружие, а в их пределах досягаемости находится вся Южная Корея. Северокорейский лидер также заявил о необходимости увеличить число ядерных боезарядов, находящихся в распоряжении КНДР.
"(Ким Чен Ын – ред.) заявил, что ситуация, когда южнокорейские марионетки, без сомнения, стали очевидным врагом, требует в геометрической прогрессии увеличить количество ядерных боезарядов, которыми обладает КНДР, и выделил важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия, а также разъяснил стратегию изменений в развитии национальной обороны и ядерных сил в 2023 году, которая делает это центральным направлением", - говорится в сообщении ЦТАК.
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