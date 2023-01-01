https://ria.ru/20230101/kndr-1842690130.html
Ким Чен Ын обвинил США в создании "азиатской версии НАТО"
Ким Чен Ын обвинил США в создании "азиатской версии НАТО" - РИА Новости, 01.01.2023
Ким Чен Ын обвинил США в создании "азиатской версии НАТО"
Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны заявил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом укрепления... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T07:44
2023-01-01T07:44
2023-01-01T14:52
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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны заявил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией создают "азиатскую версию НАТО", передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). "США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства для постоянного размещения, а с другой стороны, основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом "укрепления альянса", погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО", — заявил в докладе Ким Чен Ын.Он отметил важность "придания мощного импульса" укреплению самообороны КНДР в условиях серьезных внешних вызовов и нынешнего состояния межкорейских отношений, а также заявил, что США и враждебные КНДР силы "получили серьезный удар" от быстрого наращивания Пхеньяном военной силы и введения в официальное законодательство политики по обладанию ядерным оружием. Ким Чен Ын добавил, что враги КНДР "трепещут от страха" и потому прибегают к "беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности" проискам, пытаются изолировать Северную Корею и "задушить" ее. А Южная Корея под предлогом ответа на "какую-то угрозу" увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность и придерживается позиции конфронтации. "Сложившаяся ситуация требует прилагать удвоенные усилия к укреплению подавляющей военной силы для того, чтобы в ответ на тревожные военные действия США и враждебных сил, нацеленные на наше государство, последовательно гарантировать суверенитет, безопасность и фундаментальные интересы КНДР", — заявил Ким Чен Ын.
https://ria.ru/20230101/kndr-1842688910.html
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в мире, космос - риа наука, ким чен ын, южная корея, нато, сша, япония
В мире, Космос - РИА Наука, Ким Чен Ын, Южная Корея, НАТО, США, Япония
07:44 01.01.2023 (обновлено: 14:52 01.01.2023)
Ким Чен Ын обвинил США в создании "азиатской версии НАТО"
Ким Чен Ын: под видом сотрудничества с Сеулом и Токио США создают "азиатскую версию НАТО"
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в докладе на пленуме партии страны заявил, что США повышают напряженность на Корейском полуострове и под предлогом укрепления сотрудничества с Южной Кореей и Японией создают "азиатскую версию НАТО", передает в воскресенье Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"США с 2022 года максимально поднимают уровень военного давления на КНДР, часто вводя в Южную Корею различные ядерные ударные средства для постоянного размещения, а с другой стороны, основательно продвигая осуществление сотрудничества с Японией и Южной Кореей под предлогом "укрепления альянса", погружаются в создание нового военного блока, азиатской версии НАТО", — заявил в докладе Ким Чен Ын.
Он отметил важность "придания мощного импульса" укреплению самообороны КНДР в условиях серьезных внешних вызовов и нынешнего состояния межкорейских отношений, а также заявил, что США и враждебные КНДР силы "получили серьезный удар" от быстрого наращивания Пхеньяном
военной силы и введения в официальное законодательство политики по обладанию ядерным оружием.
Ким Чен Ын добавил, что враги КНДР "трепещут от страха" и потому прибегают к "беспрецедентным в истории человечества по жестокости и злобности" проискам, пытаются изолировать Северную Корею и "задушить" ее. А Южная Корея под предлогом ответа на "какую-то угрозу" увеличивает расходы на оборону, активизирует враждебную деятельность и придерживается позиции конфронтации.
"Сложившаяся ситуация требует прилагать удвоенные усилия к укреплению подавляющей военной силы для того, чтобы в ответ на тревожные военные действия США и враждебных сил, нацеленные на наше государство, последовательно гарантировать суверенитет, безопасность и фундаментальные интересы КНДР", — заявил Ким Чен Ын.