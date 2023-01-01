https://ria.ru/20230101/kndr-1842687962.html

КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО

КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО - РИА Новости, 01.01.2023

КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО

КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T06:21

2023-01-01T06:21

2023-01-01T14:25

в мире

космос - риа наука

японское море

южная корея

хванхэ-пукто

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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в Японском море, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Уточняется, что три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Также на рассвете 1 января 2023 Пхеньян выпустил еще один снаряд в сторону этого же объекта. Южная Корея сообщала, что накануне КНДР пустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. В ночь на воскресенье стало известно о пуске Пхеньяном еще одной баллистической ракеты.

https://ria.ru/20230101/kndr-1842680794.html

японское море

южная корея

хванхэ-пукто

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в мире, космос - риа наука, японское море, южная корея, хванхэ-пукто