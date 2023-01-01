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КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО - РИА Новости, 01.01.2023
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КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО
КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО - РИА Новости, 01.01.2023
КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО
КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T06:21
2023-01-01T14:25
в мире
космос - риа наука
японское море
южная корея
хванхэ-пукто
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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в Японском море, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Уточняется, что три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Также на рассвете 1 января 2023 Пхеньян выпустил еще один снаряд в сторону этого же объекта. Южная Корея сообщала, что накануне КНДР пустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. В ночь на воскресенье стало известно о пуске Пхеньяном еще одной баллистической ракеты.
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японское море
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в мире, космос - риа наука, японское море, южная корея, хванхэ-пукто
В мире, Космос - РИА Наука, Японское море, Южная Корея, Хванхэ-Пукто
06:21 01.01.2023 (обновлено: 14:25 01.01.2023)
 
КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО

КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной РСЗО

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в Японском море, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провел контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик", — говорится в сообщении.

Уточняется, что три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Также на рассвете 1 января 2023 Пхеньян выпустил еще один снаряд в сторону этого же объекта.
Южная Корея сообщала, что накануне КНДР пустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. В ночь на воскресенье стало известно о пуске Пхеньяном еще одной баллистической ракеты.
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