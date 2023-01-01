06:21 01.01.2023 (обновлено: 14:25 01.01.2023)
КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО
КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной РСЗО
© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
СЕУЛ, 1 янв — РИА Новости. КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня для подтверждения ее рабочих характеристик, снаряды поразили цели в Японском море, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провел контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик", — говорится в сообщении.
Уточняется, что три снаряда попали в установленный целью остров в Японском море. Также на рассвете 1 января 2023 Пхеньян выпустил еще один снаряд в сторону этого же объекта.
Южная Корея сообщала, что накануне КНДР пустила три баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из уезда Чунхва провинции Хванхэ-Пукто. Они пролетели примерно 350 километров с максимальной высотой в 100 километров. В ночь на воскресенье стало известно о пуске Пхеньяном еще одной баллистической ракеты.