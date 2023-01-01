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В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины - РИА Новости, 01.01.2023
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В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины
В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины - РИА Новости, 01.01.2023
В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T20:34
2023-01-01T22:50
в мире
сергей кислица
бэтмен
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ООН, 1 янв — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совета Безопасности. Таким образом российский дипломат прокомментировал не очень понятный новогодний твит Кислицы. Украинский представитель опубликовал фотографию наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете, а также фото здания штаб-квартиры ООН в тумане. Картинки он сопроводил набором ненавистнических слов в адрес России и "российского твиттера ООН", который он обвинил в "спаме пионерско-комсомольскими лозунгами". "Наступил их последний год", — заключил Кислица. Это не первый случай провокационного поведения Кислицы. В октябре украинский постпред опубликовал в соцсетях комментарий, в котором высмеял действия Москвы. При этом Полянского он назвал "одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН". Также Кислица неоднократно позволял себе выпады в адрес постпреда России Василия Небензи.
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в мире, сергей кислица, бэтмен, россия, украина, мексика, оон
В мире, Сергей Кислица, Бэтмен, Россия, Украина, Мексика, ООН
20:34 01.01.2023 (обновлено: 22:50 01.01.2023)
 
В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины

Полянский допустил, что постпреду Украины Кислице понадобится помощь психиатров в СБ ООН

© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. SantiagoСергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Getty Images/Michael M. Santiago
Сергей Кислица зачитывает совместное заявление во время пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 янв — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совета Безопасности.
Таким образом российский дипломат прокомментировал не очень понятный новогодний твит Кислицы. Украинский представитель опубликовал фотографию наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете, а также фото здания штаб-квартиры ООН в тумане. Картинки он сопроводил набором ненавистнических слов в адрес России и "российского твиттера ООН", который он обвинил в "спаме пионерско-комсомольскими лозунгами". "Наступил их последний год", — заключил Кислица.

"Жаль все-таки, что с уходом Мексики из Совбеза с 1 января нас покинул ее постпред — профессиональный психиатр, его услуги явно по-прежнему востребованы! Конечно, он сможет наблюдать господина Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен. Не обострился бы только, а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать", — отреагировал Полянский в своем телеграм-канале.

Это не первый случай провокационного поведения Кислицы. В октябре украинский постпред опубликовал в соцсетях комментарий, в котором высмеял действия Москвы. При этом Полянского он назвал "одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН". Также Кислица неоднократно позволял себе выпады в адрес постпреда России Василия Небензи.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
23 декабря 2022, 02:07
Пользователи Twitter осудили Кислицу из-за флага США в желто-голубых тонах
 
В миреСергей КислицаБэтменРоссияУкраинаМексикаООН
 
 
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