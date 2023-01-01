https://ria.ru/20230101/kislitsa-1842762682.html

В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины

В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины - РИА Новости, 01.01.2023

В дипмиссии России в ООН выразили опасение за психику постпреда Украины

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T20:34

2023-01-01T20:34

2023-01-01T22:50

в мире

сергей кислица

бэтмен

россия

украина

мексика

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1811998511_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_790f405a66926aeb4b5f654feabf425e.jpg

ООН, 1 янв — РИА Новости. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил опасение, что постпреду Украины Сергею Кислице придется вызывать скорую психиатрическую помощь прямо на заседание Совета Безопасности. Таким образом российский дипломат прокомментировал не очень понятный новогодний твит Кислицы. Украинский представитель опубликовал фотографию наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете, а также фото здания штаб-квартиры ООН в тумане. Картинки он сопроводил набором ненавистнических слов в адрес России и "российского твиттера ООН", который он обвинил в "спаме пионерско-комсомольскими лозунгами". "Наступил их последний год", — заключил Кислица. Это не первый случай провокационного поведения Кислицы. В октябре украинский постпред опубликовал в соцсетях комментарий, в котором высмеял действия Москвы. При этом Полянского он назвал "одной из самых отвратительных персон, которых видела ООН". Также Кислица неоднократно позволял себе выпады в адрес постпреда России Василия Небензи.

https://ria.ru/20221223/kislitsa-1840705728.html

россия

украина

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей кислица, бэтмен, россия, украина, мексика, оон