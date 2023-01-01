https://ria.ru/20230101/kiev-1842681664.html
В Киеве слышны взрывы, сообщил Кулеба
В Киеве слышны взрывы, сообщил Кулеба - РИА Новости, 01.01.2023
В Киеве слышны взрывы, сообщил Кулеба
В Киеве слышны взрывы, по предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:15
2023-01-01T02:15
2023-01-01T03:43
специальная военная операция на украине
виталий кличко
денис шмыгаль
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В Киеве слышны взрывы, по предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО), заявил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба сообщил в своем Telegram-канале.Ранее воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил эту информацию в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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виталий кличко, денис шмыгаль, в мире, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
02:15 01.01.2023 (обновлено: 03:43 01.01.2023)
В Киеве слышны взрывы, сообщил Кулеба
Алексей Кулеба сообщил, что в Киеве слышны взрывы, работает система ПВО