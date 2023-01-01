https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html

Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя

Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя - РИА Новости, 01.01.2023

Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя

Любая бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться долго, однако после открытия напитки теряют вкус буквально за считанные дни, рассказала в... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T01:15

2023-01-01T01:15

2023-01-01T01:15

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общество

россия

фанагория

наталья лежепекова

алкоголь

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Любая бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться долго, однако после открытия напитки теряют вкус буквально за считанные дни, рассказала в интервью агентству “Прайм” винный эксперт "Фанагории" Наталья Лежепекова.Конкретный срок хранения зависит от типа спиртного и условий хранения.Оптимальный срок хранения в открытом виде для полусухих и полусладких вин — до пяти дней. Крепленые сладкие вина можно хранить до 18 суток.Лучше всего хранить открытые бутылки в винном шкафу, но можно и в самом теплом отделении обычного холодильника — как правило, это дверца. Подходящая температура для вина 10-14 градусов. Для крепкого алкоголя подойдет и комнатная температура: если пробка закрыта, он хранится от полугода до года, заключила Лежепекова.

https://ria.ru/20221230/pokhmele-1842441092.html

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общество, россия, фанагория, наталья лежепекова, алкоголь