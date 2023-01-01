Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодние украшения на елке - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
Новый год — 2023
https://ria.ru/20230101/khranenie-1842574758.html
Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя
Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя - РИА Новости, 01.01.2023
Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя
Любая бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться долго, однако после открытия напитки теряют вкус буквально за считанные дни, рассказала в... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T01:15
2023-01-01T01:15
новый год — 2023
общество
россия
фанагория
наталья лежепекова
алкоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746051085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47ee5101d09ed88f359f329022fbf7c9.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Любая бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться долго, однако после открытия напитки теряют вкус буквально за считанные дни, рассказала в интервью агентству “Прайм” винный эксперт "Фанагории" Наталья Лежепекова.Конкретный срок хранения зависит от типа спиртного и условий хранения.Оптимальный срок хранения в открытом виде для полусухих и полусладких вин — до пяти дней. Крепленые сладкие вина можно хранить до 18 суток.Лучше всего хранить открытые бутылки в винном шкафу, но можно и в самом теплом отделении обычного холодильника — как правило, это дверца. Подходящая температура для вина 10-14 градусов. Для крепкого алкоголя подойдет и комнатная температура: если пробка закрыта, он хранится от полугода до года, заключила Лежепекова.
https://ria.ru/20221230/pokhmele-1842441092.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746051085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f2210ea5b907fec37b16ddf25c4deaf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, фанагория, наталья лежепекова, алкоголь
Новый год — 2023, Общество, Россия, Фанагория, Наталья Лежепекова, Алкоголь
01:15 01.01.2023
 
Россиянам рассказали, сколько можно хранить открытую бутылку алкоголя

Эксперт Лежепекова: открытая бутылка полусухого и полусладкого вина хранится до пяти дней

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Любая бутылка алкоголя в герметично закрытом виде может храниться долго, однако после открытия напитки теряют вкус буквально за считанные дни, рассказала в интервью агентству “Прайм” винный эксперт "Фанагории" Наталья Лежепекова.
Конкретный срок хранения зависит от типа спиртного и условий хранения.
“Игристые вина могут храниться от одного до трех дней при условии герметично закрытой пробки в прохладном месте. Сухое белое или красное вино лучше хранить не более двух дней”, — отметила собеседница агентства.
Оптимальный срок хранения в открытом виде для полусухих и полусладких вин — до пяти дней. Крепленые сладкие вина можно хранить до 18 суток.
Лучше всего хранить открытые бутылки в винном шкафу, но можно и в самом теплом отделении обычного холодильника — как правило, это дверца. Подходящая температура для вина 10-14 градусов. Для крепкого алкоголя подойдет и комнатная температура: если пробка закрыта, он хранится от полугода до года, заключила Лежепекова.
Друзья встречают Новый год
30 декабря 2022, 12:29Новый год — 2023
Врач рассказала, как избежать похмелья после новогоднего стола
 
Новый год — 2023ОбществоРоссияФанагорияНаталья ЛежепековаАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала