https://ria.ru/20230101/kabul-1842692059.html
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв - РИА Новости, 01.01.2023
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:39
2023-01-01T08:39
2023-01-01T09:38
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КАБУЛ, 1 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур."Сегодня утром в военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", — говорится в заявлении для журналистов.Другие детали не сообщаются.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город)
08:39 01.01.2023 (обновлено: 09:38 01.01.2023)
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
КАБУЛ, 1 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур.
"Сегодня утром в военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", — говорится в заявлении для журналистов.
Другие детали не сообщаются.