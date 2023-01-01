https://ria.ru/20230101/kabul-1842692059.html

В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв

В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв - РИА Новости, 01.01.2023

В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв

Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T08:39

2023-01-01T08:39

2023-01-01T09:38

в мире

кабул (город)

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КАБУЛ, 1 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур."Сегодня утром в военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", — говорится в заявлении для журналистов.Другие детали не сообщаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/afganistan-1835300710.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кабул (город)