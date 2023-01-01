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В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв - РИА Новости, 01.01.2023
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В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв - РИА Новости, 01.01.2023
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв
Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T08:39
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КАБУЛ, 1 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур."Сегодня утром в военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", — говорится в заявлении для журналистов.Другие детали не сообщаются.
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в мире, кабул (город)
В мире, Кабул (город)
08:39 01.01.2023 (обновлено: 09:38 01.01.2023)
 
В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв

В военном аэропорту Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

© Фото очевидцаДым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
Дым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
© Фото очевидца
Дым от взрыва в аэропорту Кабула, Афганистан
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 1 янв — РИА Новости. Взрыв произошел в воскресенье в военном аэропорту Кабула, есть погибшие и пострадавшие, сообщил представитель МВД Нафи Такур.
"Сегодня утром в военном аэропорту Кабула произошел взрыв, в результате которого погибли и получили ранения несколько наших граждан", — говорится в заявлении для журналистов.
Другие детали не сообщаются.
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