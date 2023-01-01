https://ria.ru/20230101/ivanenko-1842768889.html
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко - РИА Новости, 01.01.2023
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:48
2023-01-01T21:48
2023-01-01T22:27
александр хинштейн
рсфср
ссср
госдума рф
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Среди прочего он отметил, что Иваненко активно боролся с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению и лично участвовал в задержании главы Комитета государственной безопасности СССР Владимира Крючкова. "В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось лубянское ведомство. Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 года едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам упразднить систему госбезопасности", — написал он.В январе 1992 года Иваненко отправили в отставку, отметил Хинштейн.Депутат выразил соболезнования родным и близким первого председателя КГБ РСФСР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр хинштейн, рсфср, ссср, госдума рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
Александр Хинштейн, РСФСР, СССР, Госдума РФ, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР
21:48 01.01.2023 (обновлено: 22:27 01.01.2023)
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале
глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Среди прочего он отметил, что Иваненко активно боролся с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению и лично участвовал в задержании главы Комитета государственной безопасности СССР Владимира Крючкова.
"В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось лубянское ведомство. Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 года едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам упразднить систему госбезопасности", — написал он.
В январе 1992 года Иваненко отправили в отставку, отметил Хинштейн.
Депутат выразил соболезнования родным и близким первого председателя КГБ РСФСР.