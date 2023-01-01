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Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко - РИА Новости, 01.01.2023
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Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко - РИА Новости, 01.01.2023
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко
Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T21:48
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Среди прочего он отметил, что Иваненко активно боролся с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению и лично участвовал в задержании главы Комитета государственной безопасности СССР Владимира Крючкова. "В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось лубянское ведомство. Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 года едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам упразднить систему госбезопасности", — написал он.В январе 1992 года Иваненко отправили в отставку, отметил Хинштейн.Депутат выразил соболезнования родным и близким первого председателя КГБ РСФСР.
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александр хинштейн, рсфср, ссср, госдума рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
Александр Хинштейн, РСФСР, СССР, Госдума РФ, Государственный комитет по чрезвычайному положению СССР
21:48 01.01.2023 (обновлено: 22:27 01.01.2023)
 
Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкГенеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР Виктор Валентинович Иваненко
Генеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР Виктор Валентинович Иваненко - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор Агентства федеральной безопасности РСФСР Виктор Валентинович Иваненко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Среди прочего он отметил, что Иваненко активно боролся с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению и лично участвовал в задержании главы Комитета государственной безопасности СССР Владимира Крючкова.
"В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось лубянское ведомство. Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 года едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам упразднить систему госбезопасности", — написал он.
В январе 1992 года Иваненко отправили в отставку, отметил Хинштейн.
Депутат выразил соболезнования родным и близким первого председателя КГБ РСФСР.
 
Александр ХинштейнРСФСРСССРГосдума РФГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССР
 
 
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