https://ria.ru/20230101/ivanenko-1842768889.html

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко - РИА Новости, 01.01.2023

Умер первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко

Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T21:48

2023-01-01T21:48

2023-01-01T22:27

александр хинштейн

рсфср

ссср

госдума рф

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни, сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.Среди прочего он отметил, что Иваненко активно боролся с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению и лично участвовал в задержании главы Комитета государственной безопасности СССР Владимира Крючкова. "В ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось лубянское ведомство. Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить. Мне он рассказывал, как осенью 1991 года едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнерам упразднить систему госбезопасности", — написал он.В январе 1992 года Иваненко отправили в отставку, отметил Хинштейн.Депутат выразил соболезнования родным и близким первого председателя КГБ РСФСР.

рсфср

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр хинштейн, рсфср, ссср, госдума рф, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср