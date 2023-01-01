https://ria.ru/20230101/iran-1842749377.html

Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК

Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК - РИА Новости, 01.01.2023

Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК

Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T17:53

2023-01-01T17:53

2023-01-01T17:53

иран

ормузский пролив

индийский океан

в мире

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim. Учения проводятся в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана. "На третий день военных учений иранской армии под названием Зульфикар-1401 были отработаны запуск и ликвидация воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении. Ранее командующий учениями адмирал Амир Сийари заявил, что учения проводятся с целью передачи опыта молодому поколению, а также для испытания нового вооружения, отработки военной тактики, увеличению согласованности участвующих ВС, их командования и управления.

https://ria.ru/20221122/ucheniya-1833515108.html

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иран

ормузский пролив

индийский океан

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Дарья Буймова

иран, ормузский пролив, индийский океан, в мире