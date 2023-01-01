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Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК - РИА Новости, 01.01.2023
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Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК
Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК - РИА Новости, 01.01.2023
Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК
Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T17:53
2023-01-01T17:53
иран
ормузский пролив
индийский океан
в мире
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim. Учения проводятся в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана. "На третий день военных учений иранской армии под названием Зульфикар-1401 были отработаны запуск и ликвидация воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении. Ранее командующий учениями адмирал Амир Сийари заявил, что учения проводятся с целью передачи опыта молодому поколению, а также для испытания нового вооружения, отработки военной тактики, увеличению согласованности участвующих ВС, их командования и управления.
https://ria.ru/20221122/ucheniya-1833515108.html
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иран, ормузский пролив, индийский океан, в мире
Иран, Ормузский пролив, Индийский океан, В мире
17:53 01.01.2023
 
Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК

Армия Ирана отработала на учениях в Ормузском проливе уничтожение воздушных целей из ЗРК

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim.
Учения проводятся в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана.
Израильский танк вовремя учений - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ
"На третий день военных учений иранской армии под названием Зульфикар-1401 были отработаны запуск и ликвидация воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
Ранее командующий учениями адмирал Амир Сийари заявил, что учения проводятся с целью передачи опыта молодому поколению, а также для испытания нового вооружения, отработки военной тактики, увеличению согласованности участвующих ВС, их командования и управления.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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