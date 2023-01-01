Армия Ирана отработала на учениях уничтожение воздушных целей из ЗРК
Армия Ирана отработала на учениях в Ормузском проливе уничтожение воздушных целей из ЗРК
© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции. Архивное фото
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Иранская армия в воскресенье в рамках учений "Зульфикар" отработала уничтожение воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передает агентство Tasnim.
Учения проводятся в Ормузском проливе до линии 10-й параллели северной широты в северной части Индийского океана.
22 ноября 2022, 23:23США и Израиль планируют учения, имитирующие нападение Ирана, пишут СМИ
"На третий день военных учений иранской армии под названием Зульфикар-1401 были отработаны запуск и ликвидация воздушных целей из зенитно-ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
Ранее командующий учениями адмирал Амир Сийари заявил, что учения проводятся с целью передачи опыта молодому поколению, а также для испытания нового вооружения, отработки военной тактики, увеличению согласованности участвующих ВС, их командования и управления.
7 декабря 2022, 14:55Посол Ирана в Москве анонсировал подписание договора о сотрудничестве