Рейтинг@Mail.ru
Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230101/gretsiya-1842693851.html
Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни
Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни - РИА Новости, 01.01.2023
Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни
Жители греческого острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции после пандемии коронавируса и антироссийских санкций ЕС, передает... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T09:06
2023-01-01T14:58
россия
европа
греция
европейский центральный банк
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812700146_0:307:3071:2034_1920x0_80_0_0_b114e61882e0d40116da11d870c263e6.jpg
ИРАКЛИОН, 1 янв — РИА Новости. Жители греческого острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции после пандемии коронавируса и антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент РИА Новости. "Рост стоимости жизни в ЕС ежедневно бьет один рекорд за другим. Мне 67 лет, и я не припомню такого периода в прошлом, когда повседневная жизнь была дорогой", — сказал пенсионер Манолис, живущий на греческом острове. По его словам, инфляция крайне негативно сказывается на его повседневной жизни, поскольку сейчас "стоимость жизни в три раза дороже, чем год назад". Манолис также подчеркнул важность России как крупного экономического партнера для многих европейских стран, включая Грецию, которая экспортировала фрукты, а также принимала каждое лето сотни тысяч российских туристов. "Теперь все это ушло из-за санкций. Я уверен, что многие, к сожалению, из-за этого решения ЕС потеряют работу", — заключил он. Так, 32-летний адвокат Никос также отметил значительный рост стоимости жизни за последние несколько месяцев, добавив, что многие магазины закрылись из-за неблагоприятной экономической ситуации. "Это первый год на моей памяти, когда так много магазинов закрывается из-за высоких расходов и инфляции, а также из-за низких доходов и дополнительной финансовой нагрузки", — заявил он. По словам 47-летнего фермера Стелиоса, заниматься фермерством в Греции с каждым днем становится все сложнее, так как на рынке существует дефицит удобрений, а цены на них значительно выросли. "У меня также есть домашний скот. Мне крайне сложно приобретать корм для овец и коз, а иногда у меня его просто нет, поэтому я оставляю их пастись в поле", — добавил фермер и призвал греческое правительство и ЕС больше поддерживать граждан. Отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на энергетический и финансовый кризис, 37-летняя владелица автомобильного салона Эвангелия посетовала, что Брюссель мог бы оказывать больше поддержки малым и средним предприятиям. "По моему мнению, ЕС принимает неправильные решения, когда речь идет о защите граждан от энергетического кризиса, ведь если бы не было санкций против России, то кризиса бы не было", — отметила она, добавив, что антироссийские ограничения в значительной степени вредят и европейской экономике. При этом такого мнения придерживаются не все. Так, 29-летний бухгалтер Михалис считает, что ЕС делает шаги в правильном направлении для обретения энергетической независимости. В качестве примеров он привел такие инициативы, как REpowerEU, которая нацелена на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России, а также недавний механизм коррекции цен на газ и создание общей платформы покупки энергоресурсов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила десять процентов. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по этому показателю по итогам 2022 года — теперь инфляция ожидается на уровне 8,4 процента вместо 8,1. По итогам минувшего вторника биржевые цены на газ в Европе снизились седьмую торговую сессию подряд, закрыв торги спадом на два процента, ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Но, несмотря на снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. На этом фоне в ЕС предприняли ряд мер, направленных на смягчение последствий энергетического кризиса. Среди них — механизмы ограничения цен на газовые фьючерсы, экономия голубого топлива и электричества. Также появились дополнительные сборы от "сверхприбылей" энергетических компаний и ограничение на прибыль фирм, которые вырабатывают энергию из дешевых источников. Собранные таким образом государствами ЕС дополнительные средства могут направить на поддержку потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители.
https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html
https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html
https://ria.ru/20221226/dollar-1841267808.html
россия
европа
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812700146_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6d0dac457719efe39abb2d6984122a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, греция, европейский центральный банк, евросоюз, в мире
Россия, Европа, Греция, Европейский центральный банк, Евросоюз, В мире
09:06 01.01.2023 (обновлено: 14:58 01.01.2023)
 
Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни

Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции и санкций

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкОстров Крит
Остров Крит - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Остров Крит. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРАКЛИОН, 1 янв — РИА Новости. Жители греческого острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции после пандемии коронавируса и антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
"Рост стоимости жизни в ЕС ежедневно бьет один рекорд за другим. Мне 67 лет, и я не припомню такого периода в прошлом, когда повседневная жизнь была дорогой", — сказал пенсионер Манолис, живущий на греческом острове.
По его словам, инфляция крайне негативно сказывается на его повседневной жизни, поскольку сейчас "стоимость жизни в три раза дороже, чем год назад". Манолис также подчеркнул важность России как крупного экономического партнера для многих европейских стран, включая Грецию, которая экспортировала фрукты, а также принимала каждое лето сотни тысяч российских туристов.
"Теперь все это ушло из-за санкций. Я уверен, что многие, к сожалению, из-за этого решения ЕС потеряют работу", — заключил он.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 11:21
Вучич назвал условие, при котором Сербия введет санкции против России
Так, 32-летний адвокат Никос также отметил значительный рост стоимости жизни за последние несколько месяцев, добавив, что многие магазины закрылись из-за неблагоприятной экономической ситуации.
"Это первый год на моей памяти, когда так много магазинов закрывается из-за высоких расходов и инфляции, а также из-за низких доходов и дополнительной финансовой нагрузки", — заявил он.
По словам 47-летнего фермера Стелиоса, заниматься фермерством в Греции с каждым днем становится все сложнее, так как на рынке существует дефицит удобрений, а цены на них значительно выросли.
"У меня также есть домашний скот. Мне крайне сложно приобретать корм для овец и коз, а иногда у меня его просто нет, поэтому я оставляю их пастись в поле", — добавил фермер и призвал греческое правительство и ЕС больше поддерживать граждан.
Отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на энергетический и финансовый кризис, 37-летняя владелица автомобильного салона Эвангелия посетовала, что Брюссель мог бы оказывать больше поддержки малым и средним предприятиям.
"По моему мнению, ЕС принимает неправильные решения, когда речь идет о защите граждан от энергетического кризиса, ведь если бы не было санкций против России, то кризиса бы не было", — отметила она, добавив, что антироссийские ограничения в значительной степени вредят и европейской экономике.
Бизнесвумен строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 10:16
Экономист объяснил "странность" инфляции в России
При этом такого мнения придерживаются не все. Так, 29-летний бухгалтер Михалис считает, что ЕС делает шаги в правильном направлении для обретения энергетической независимости. В качестве примеров он привел такие инициативы, как REpowerEU, которая нацелена на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России, а также недавний механизм коррекции цен на газ и создание общей платформы покупки энергоресурсов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила десять процентов. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по этому показателю по итогам 2022 года — теперь инфляция ожидается на уровне 8,4 процента вместо 8,1.
По итогам минувшего вторника биржевые цены на газ в Европе снизились седьмую торговую сессию подряд, закрыв торги спадом на два процента, ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Но, несмотря на снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений.
На этом фоне в ЕС предприняли ряд мер, направленных на смягчение последствий энергетического кризиса. Среди них — механизмы ограничения цен на газовые фьючерсы, экономия голубого топлива и электричества. Также появились дополнительные сборы от "сверхприбылей" энергетических компаний и ограничение на прибыль фирм, которые вырабатывают энергию из дешевых источников. Собранные таким образом государствами ЕС дополнительные средства могут направить на поддержку потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 03:57
В США объяснили, что ждет доллар из-за санкций против России
 
РоссияЕвропаГрецияЕвропейский центральный банкЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала