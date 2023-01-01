https://ria.ru/20230101/gretsiya-1842693851.html

Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни

Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни - РИА Новости, 01.01.2023

Жители острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни

Жители греческого острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции после пандемии коронавируса и антироссийских санкций ЕС, передает... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T09:06

2023-01-01T09:06

2023-01-01T14:58

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ИРАКЛИОН, 1 янв — РИА Новости. Жители греческого острова Крит пожаловались на рост стоимости жизни из-за инфляции после пандемии коронавируса и антироссийских санкций ЕС, передает корреспондент РИА Новости. "Рост стоимости жизни в ЕС ежедневно бьет один рекорд за другим. Мне 67 лет, и я не припомню такого периода в прошлом, когда повседневная жизнь была дорогой", — сказал пенсионер Манолис, живущий на греческом острове. По его словам, инфляция крайне негативно сказывается на его повседневной жизни, поскольку сейчас "стоимость жизни в три раза дороже, чем год назад". Манолис также подчеркнул важность России как крупного экономического партнера для многих европейских стран, включая Грецию, которая экспортировала фрукты, а также принимала каждое лето сотни тысяч российских туристов. "Теперь все это ушло из-за санкций. Я уверен, что многие, к сожалению, из-за этого решения ЕС потеряют работу", — заключил он. Так, 32-летний адвокат Никос также отметил значительный рост стоимости жизни за последние несколько месяцев, добавив, что многие магазины закрылись из-за неблагоприятной экономической ситуации. "Это первый год на моей памяти, когда так много магазинов закрывается из-за высоких расходов и инфляции, а также из-за низких доходов и дополнительной финансовой нагрузки", — заявил он. По словам 47-летнего фермера Стелиоса, заниматься фермерством в Греции с каждым днем становится все сложнее, так как на рынке существует дефицит удобрений, а цены на них значительно выросли. "У меня также есть домашний скот. Мне крайне сложно приобретать корм для овец и коз, а иногда у меня его просто нет, поэтому я оставляю их пастись в поле", — добавил фермер и призвал греческое правительство и ЕС больше поддерживать граждан. Отвечая на вопрос о реакции Евросоюза на энергетический и финансовый кризис, 37-летняя владелица автомобильного салона Эвангелия посетовала, что Брюссель мог бы оказывать больше поддержки малым и средним предприятиям. "По моему мнению, ЕС принимает неправильные решения, когда речь идет о защите граждан от энергетического кризиса, ведь если бы не было санкций против России, то кризиса бы не было", — отметила она, добавив, что антироссийские ограничения в значительной степени вредят и европейской экономике. При этом такого мнения придерживаются не все. Так, 29-летний бухгалтер Михалис считает, что ЕС делает шаги в правильном направлении для обретения энергетической независимости. В качестве примеров он привел такие инициативы, как REpowerEU, которая нацелена на значительное сокращение поставок энергоресурсов из России, а также недавний механизм коррекции цен на газ и создание общей платформы покупки энергоресурсов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила десять процентов. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по этому показателю по итогам 2022 года — теперь инфляция ожидается на уровне 8,4 процента вместо 8,1. По итогам минувшего вторника биржевые цены на газ в Европе снизились седьмую торговую сессию подряд, закрыв торги спадом на два процента, ниже 900 долларов за тысячу кубометров за январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах). Но, несмотря на снижение, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. На этом фоне в ЕС предприняли ряд мер, направленных на смягчение последствий энергетического кризиса. Среди них — механизмы ограничения цен на газовые фьючерсы, экономия голубого топлива и электричества. Также появились дополнительные сборы от "сверхприбылей" энергетических компаний и ограничение на прибыль фирм, которые вырабатывают энергию из дешевых источников. Собранные таким образом государствами ЕС дополнительные средства могут направить на поддержку потребителей, страдающих от высоких цен на энергоносители.

https://ria.ru/20221231/sanktsii-1842600320.html

https://ria.ru/20221230/ekonomika-1842403101.html

https://ria.ru/20221226/dollar-1841267808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, европа, греция, европейский центральный банк, евросоюз, в мире