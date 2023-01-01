https://ria.ru/20230101/golovchenko-1842775915.html

Премьер Белоруссии рассказал о новогоднем желании

Премьер Белоруссии рассказал о новогоднем желании - РИА Новости, 01.01.2023

Премьер Белоруссии рассказал о новогоднем желании

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в Новый год загадал желание о стабильных условиях для работы экономики страны. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T23:38

2023-01-01T23:38

2023-01-01T23:38

экономика

роман головченко

белоруссия

россия

украина

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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в Новый год загадал желание о стабильных условиях для работы экономики страны. "Об отпуске (мечтаю - ред.)… А если серьезно, большинство мыслей так или иначе связано с работой, тем, где ты проводишь большую часть времени... Хотелось бы, чтобы он (2023 год – ред.) не принес нам потрясений, которые приносили предыдущие годы, начиная с 2020 года: пандемия, санкции, непонятно что происходит с мировой экономикой... В новом году я попросил прежде всего стабильности. Чтобы были понятные условия для работы, а как работать - мы знаем", - сказал глава белорусского правительства в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, о чем он мечтает в Новый год. Головченко выразил надежду, что наступивший год будет лучше предыдущего. "Прошлый год мы прожили эффективно, удачно. Вошли в новый год с неплохим заделом. Поэтому есть все основания полагать, что то, что мы планировали, должно получиться", - сказал премьер. По его словам, еще нет окончательных результатов работы белорусской экономики в 2022 году. Премьер заметил, что не все планы удалось реализовать. В том числе он коснулся темы инфляции. Головченко признал, что в прошлом году отмечался всплеск цен, как и во многих других странах, но инфляцию удалось взять под контроль к концу года. "Это (уровень инфляции – ред.) и сейчас проблема, но уже менее острая. Инфляция разогналась практически до 18% в сентябре, но потом были приняты решения (о госрегулировании цен – ред.), и благодаря и другим факторам рост цен замедлился. И уже с октября мы видели дефляцию, цены начали откручиваться в обратную сторону, снижаться, поэтому … годовой коридор 12-13%, скорее всего, будет выполнен. Это примерно столько же, сколько и в России, и гораздо меньше, чем у наших прибалтийских и прочих бывших партнеров-соседей", - продолжил Головченко. Он добавил, что силы направлены на то, чтобы в этом году инфляция была умеренной, например, 6%, а зарплата не отставала от роста цен. Среди других задач Головченко назвал привлечение инвестиций в экономику страны, создание новые рабочих мест в регионах и заверил, что экономика сохранит социальную направленность. "При всех условиях белорусы могут быть спокойны: ресурсов достаточно, чтобы все социальные обязательства выполнить", - отметил премьер. Головченко заметил, что каждый в стране должен работать на своем месте, а рабочих мест в стране достаточно, поэтому белорусам не стоит требовать лишнего от государства, сетуя, что "кто-то что-то не дал". Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221229/belorussiya-1842324504.html

https://ria.ru/20221224/golovchenko-1841135757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, роман головченко, белоруссия, россия, украина