Премьер Белоруссии рассказал о новогоднем желании
Премьер Белоруссии Головченко в Новый год загадал желание об экономической стабильности
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в Новый год загадал желание о стабильных условиях для работы экономики страны.
"Об отпуске (мечтаю - ред.)… А если серьезно, большинство мыслей так или иначе связано с работой, тем, где ты проводишь большую часть времени... Хотелось бы, чтобы он (2023 год – ред.) не принес нам потрясений, которые приносили предыдущие годы, начиная с 2020 года: пандемия, санкции, непонятно что происходит с мировой экономикой... В новом году я попросил прежде всего стабильности. Чтобы были понятные условия для работы, а как работать - мы знаем", - сказал глава белорусского правительства в эфире телеканала "Беларусь 1", отвечая на вопрос, о чем он мечтает в Новый год.
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Головченко выразил надежду, что наступивший год будет лучше предыдущего. "Прошлый год мы прожили эффективно, удачно. Вошли в новый год с неплохим заделом. Поэтому есть все основания полагать, что то, что мы планировали, должно получиться", - сказал премьер.
По его словам, еще нет окончательных результатов работы белорусской экономики в 2022 году. Премьер заметил, что не все планы удалось реализовать. В том числе он коснулся темы инфляции. Головченко признал, что в прошлом году отмечался всплеск цен, как и во многих других странах, но инфляцию удалось взять под контроль к концу года. "Это (уровень инфляции – ред.) и сейчас проблема, но уже менее острая. Инфляция разогналась практически до 18% в сентябре, но потом были приняты решения (о госрегулировании цен – ред.), и благодаря и другим факторам рост цен замедлился. И уже с октября мы видели дефляцию, цены начали откручиваться в обратную сторону, снижаться, поэтому … годовой коридор 12-13%, скорее всего, будет выполнен. Это примерно столько же, сколько и в России, и гораздо меньше, чем у наших прибалтийских и прочих бывших партнеров-соседей", - продолжил Головченко. Он добавил, что силы направлены на то, чтобы в этом году инфляция была умеренной, например, 6%, а зарплата не отставала от роста цен.
Среди других задач Головченко назвал привлечение инвестиций в экономику страны, создание новые рабочих мест в регионах и заверил, что экономика сохранит социальную направленность. "При всех условиях белорусы могут быть спокойны: ресурсов достаточно, чтобы все социальные обязательства выполнить", - отметил премьер.
Головченко заметил, что каждый в стране должен работать на своем месте, а рабочих мест в стране достаточно, поэтому белорусам не стоит требовать лишнего от государства, сетуя, что "кто-то что-то не дал".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине.
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