https://ria.ru/20230101/golod-1842773221.html
Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии
Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии - РИА Новости, 01.01.2023
Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва, приняв присягу президента Бразилии, пообещал выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране, следует из... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T22:53
2023-01-01T22:53
2023-01-01T22:55
в мире
луис инасиу лула да силва
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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Луис Инасиу Лула да Силва, приняв присягу президента Бразилии, пообещал выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране, следует из заявления политика. "Двадцать лет назад я начал свою инаугурационную речь со слова "перемена". Я сказал тогда, что миссия моей жизни будет выполнена, когда каждый бразилец сможет питаться три раза в день. Сегодня я должен повторить это обязательство на фоне роста нищеты и голода, которые мы ранее преодолели, и которые являются самым серьезным симптомом разрушений, произошедших в стране за последние годы", - сказал он во время церемонии инаугурации. Кроме того, президент пообещал бороться с вырубкой лесов Амазонии, провести перезагрузку промышленности, чтобы перестать зависеть от других стран, прежде всего в вопросах поставки топлива и энергетики.
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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
22:53 01.01.2023 (обновлено: 22:55 01.01.2023)
Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии
Лула да Силва обязался выполнить предвыборное обещание и покончить с голодом в Бразилии
БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Луис Инасиу Лула да Силва, приняв присягу президента Бразилии, пообещал выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране, следует из заявления политика.
"Двадцать лет назад я начал свою инаугурационную речь со слова "перемена". Я сказал тогда, что миссия моей жизни будет выполнена, когда каждый бразилец сможет питаться три раза в день. Сегодня я должен повторить это обязательство на фоне роста нищеты и голода, которые мы ранее преодолели, и которые являются самым серьезным симптомом разрушений, произошедших в стране за последние годы", - сказал он во время церемонии инаугурации.
Кроме того, президент пообещал бороться с вырубкой лесов Амазонии, провести перезагрузку промышленности, чтобы перестать зависеть от других стран, прежде всего в вопросах поставки топлива и энергетики.