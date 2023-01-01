https://ria.ru/20230101/golod-1842773221.html

Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии

Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии - РИА Новости, 01.01.2023

Лула да Силва пообещал покончить с голодом в Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва, приняв присягу президента Бразилии, пообещал выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране, следует из... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T22:53

2023-01-01T22:53

2023-01-01T22:55

в мире

луис инасиу лула да силва

бразилия

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БРАЗИЛИА, 1 янв - РИА Новости. Луис Инасиу Лула да Силва, приняв присягу президента Бразилии, пообещал выполнить свое предвыборное обещание и покончить с голодом в стране, следует из заявления политика. "Двадцать лет назад я начал свою инаугурационную речь со слова "перемена". Я сказал тогда, что миссия моей жизни будет выполнена, когда каждый бразилец сможет питаться три раза в день. Сегодня я должен повторить это обязательство на фоне роста нищеты и голода, которые мы ранее преодолели, и которые являются самым серьезным симптомом разрушений, произошедших в стране за последние годы", - сказал он во время церемонии инаугурации. Кроме того, президент пообещал бороться с вырубкой лесов Амазонии, провести перезагрузку промышленности, чтобы перестать зависеть от других стран, прежде всего в вопросах поставки топлива и энергетики.

https://ria.ru/20230101/matvienko-1842765632.html

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в мире, луис инасиу лула да силва, бразилия