https://ria.ru/20230101/gazprom-1842704244.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 01.01.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,3 миллиона кубометров на 1... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:05
2023-01-01T10:05
2023-01-01T19:19
экономика
сергей куприянов
украина
европа
луганская народная республика
газпром
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 43,3 миллиона кубометров на 1 января, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 43,3 миллиона кубометров на 1 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.
https://ria.ru/20221231/mestorozhdenie-1842667289.html
украина
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей куприянов, украина, европа, луганская народная республика, газпром
Экономика, Сергей Куприянов, Украина, Европа, Луганская Народная Республика, Газпром
10:05 01.01.2023 (обновлено: 19:19 01.01.2023)
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 43,3 миллиона кубометров