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Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива - РИА Новости, 01.01.2023
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Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива - РИА Новости, 01.01.2023
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива
Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:44
2023-01-01T20:39
цены на нефть
кристалина георгиева
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.Георгиева также отметила, что ситуация на Украине "сильно ударила по ЕС" и спрогнозировала, что половина стран союза в следующем году окажется в рецессии. "Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее", — сказала она.При этом директор МВФ выразила мнение, что независимость Европы от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России обязательно наступит. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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цены на нефть, кристалина георгиева, владимир путин, россия, европа, украина, мвф
Цены на нефть, Кристалина Георгиева, Владимир Путин, Россия, Европа, Украина, МВФ
19:44 01.01.2023 (обновлено: 20:39 01.01.2023)
 
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

Глава МВФ Георгиева: половину стран ЕС в 2023 году ждет рецессия из-за Украины

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.
Георгиева также отметила, что ситуация на Украине "сильно ударила по ЕС" и спрогнозировала, что половина стран союза в следующем году окажется в рецессии.
"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее", — сказала она.
При этом директор МВФ выразила мнение, что независимость Европы от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России обязательно наступит.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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Цены на нефтьКристалина ГеоргиеваВладимир ПутинРоссияЕвропаУкраинаМВФ
 
 
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