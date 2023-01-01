https://ria.ru/20230101/gaz-1842759098.html

Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива - РИА Новости, 01.01.2023

Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива

Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:44

2023-01-01T19:44

2023-01-01T20:39

цены на нефть

кристалина георгиева

владимир путин

россия

европа

украина

мвф

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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.Георгиева также отметила, что ситуация на Украине "сильно ударила по ЕС" и спрогнозировала, что половина стран союза в следующем году окажется в рецессии. "Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее", — сказала она.При этом директор МВФ выразила мнение, что независимость Европы от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России обязательно наступит. После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.

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россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, кристалина георгиева, владимир путин, россия, европа, украина, мвф