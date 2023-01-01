19:44 01.01.2023 (обновлено: 20:39 01.01.2023)
Глава МВФ предрекла Европе суровую зиму без российского топлива
Глава МВФ Георгиева: половину стран ЕС в 2023 году ждет рецессия из-за Украины
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью телеканалу CBS.
Георгиева также отметила, что ситуация на Украине "сильно ударила по ЕС" и спрогнозировала, что половина стран союза в следующем году окажется в рецессии.
"Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее", — сказала она.
При этом директор МВФ выразила мнение, что независимость Европы от (поставок энергоресурсов. — Прим. ред.) из России обязательно наступит.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.
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