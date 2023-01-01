https://ria.ru/20230101/gaz-1842756756.html

В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ

В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ - РИА Новости, 01.01.2023

В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ

Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час,... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T19:15

2023-01-01T19:15

2023-01-01T19:16

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природный газ

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на компанию. Как отмечает агентство, в декабре 2022 года цена на природный газ составляла 146,09 лева (79,95 доллара). "Окончательная цена природного газа, которую Bulgargaz EAD предлагает на январь 2023 года, составляет 179,72 лева/МВт.ч (91,89 евро/МВтч) без учета стоимости доступа, передачи, акцизного сбора и налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на "Булгаргаз". По данным агентства, изначально компания предлагала установить цену в размере 204,53 лева (111,94 доллара).

https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, болгария, в мире, природный газ