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В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ - РИА Новости, 01.01.2023
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В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ - РИА Новости, 01.01.2023
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ
Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:15
2023-01-01T19:16
экономика
болгария
в мире
природный газ
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на компанию. Как отмечает агентство, в декабре 2022 года цена на природный газ составляла 146,09 лева (79,95 доллара). "Окончательная цена природного газа, которую Bulgargaz EAD предлагает на январь 2023 года, составляет 179,72 лева/МВт.ч (91,89 евро/МВтч) без учета стоимости доступа, передачи, акцизного сбора и налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на "Булгаргаз". По данным агентства, изначально компания предлагала установить цену в размере 204,53 лева (111,94 доллара).
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экономика, болгария, в мире, природный газ
Экономика, Болгария, В мире, Природный газ
19:15 01.01.2023 (обновлено: 19:16 01.01.2023)
 
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ

"Булгаргаз" предлагает установить цену на природный газ в январе на уровне 98 долларов

© AP Photo / Petar PetrovГазопровод в Болгарии
Газопровод в Болгарии - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Petar Petrov
Газопровод в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на компанию.
Как отмечает агентство, в декабре 2022 года цена на природный газ составляла 146,09 лева (79,95 доллара).
"Окончательная цена природного газа, которую Bulgargaz EAD предлагает на январь 2023 года, составляет 179,72 лева/МВт.ч (91,89 евро/МВтч) без учета стоимости доступа, передачи, акцизного сбора и налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на "Булгаргаз".
По данным агентства, изначально компания предлагала установить цену в размере 204,53 лева (111,94 доллара).
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