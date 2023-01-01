https://ria.ru/20230101/gaz-1842756756.html
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ - РИА Новости, 01.01.2023
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ
Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час,... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T19:15
2023-01-01T19:15
2023-01-01T19:16
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природный газ
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Окончательная цена на природный газ, которую предлагает компания "Булгаргаз" на январь 2023 года, составляет 179,72 лева (98,36 доллара) за мегаватт-час, передает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на компанию. Как отмечает агентство, в декабре 2022 года цена на природный газ составляла 146,09 лева (79,95 доллара). "Окончательная цена природного газа, которую Bulgargaz EAD предлагает на январь 2023 года, составляет 179,72 лева/МВт.ч (91,89 евро/МВтч) без учета стоимости доступа, передачи, акцизного сбора и налога на добавленную стоимость", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на "Булгаргаз". По данным агентства, изначально компания предлагала установить цену в размере 204,53 лева (111,94 доллара).
https://ria.ru/20221219/gaz-1839694224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, болгария, в мире, природный газ
Экономика, Болгария, В мире, Природный газ
19:15 01.01.2023 (обновлено: 19:16 01.01.2023)
В Болгарии предложили в январе повысить цену на газ
"Булгаргаз" предлагает установить цену на природный газ в январе на уровне 98 долларов