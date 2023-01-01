https://ria.ru/20230101/feyerverk-1842742608.html

В Италии в новогоднюю ночь 180 человек пострадали от фейерверков

В Италии в новогоднюю ночь 180 человек пострадали от фейерверков - РИА Новости, 01.01.2023

В Италии в новогоднюю ночь 180 человек пострадали от фейерверков

В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек, из которых 48 были госпитализированы, сообщает статистика итальянского МВД. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T16:35

2023-01-01T16:35

2023-01-01T16:36

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РИМ, 1 янв - РИА Новости. В Италии в новогоднюю ночь от фейерверков пострадали 180 человек, из которых 48 были госпитализированы, сообщает статистика итальянского МВД. В прошлом году число раненых было ниже – 124 человека. Также серьезно выросла доля пострадавших несовершеннолетних – с 20 до 50. Ряд серьезных происшествий зарегистрирован в южных регионах страны, где празднования традиционно имеют более широкий размах. В Таранто из-за взрыва петарды кисти лишился 10-летний мальчик. В Лечче в тяжелом состоянии госпитализирован 80-летний мужчина: петарда разорвалась слишком близко к его голове, вызвав кровоизлияние. В Неаполе и окрестностях, где фейерверки имеют культовый статус, пострадали 16 человек, в том числе двое детей, получившие травмы глаз. В новогоднюю ночь итальянским пожарным пришлось совершить 646 выездов на место происшествия из-за возгораний, возникших в результате бурных празднований. При встрече 2022 года таких выездов было всего 558. Кроме того, правоохранители арестовали 35 человек за различные нарушения.

https://ria.ru/20230101/polsha-1842727094.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, неаполь