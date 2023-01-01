https://ria.ru/20230101/elki-1842716250.html
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома - РИА Новости, 01.01.2023
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:11
2023-01-01T12:11
2023-01-01T12:11
религия
религия
альбир крганов
рушан аббясов
ильдар аляутдинов
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения. "Елку у себя дома мы не устанавливали. Это вопрос касается только экологии. Зачем вырубать деревья? Пусть растут и дарят нам радость в лесу", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. По его словам, важнее на новогодний праздник подарить детям то, что они пожелали. "Заранее приготовленные детям подарки куда важнее, чем елка, которую надо выбрасывать через две недели", - сообщил муфтий. Первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что лучшим подарком для его семьи будет совместное проведение с детьми каникул. "Елок у нас дома не было. Наша религия запрещает попусту уничтожать лес", - отметил Аббясов. Муфтий Рязанской области Рашид Бултачеев сообщил, что встретил Новый год без ёлки, подчеркнув, что "рубить елочки" под праздник не имеет смысла. "В первый день нового 2023-го года в Рязанской области состоялся конкурс чтецов Корана, организованный Духовным управления мусульман региона. Победители получили призы – вот и подарки на Новый год", - отметил Бултачеев. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов отметил, что его дочки и супруга в собственном доме выращивают цветы и маленькие деревца. "А ёлки у нас есть - и во дворе дома, и в холле. Новый год мы воспринимаем как светский праздник, принятый в стране. В этот день особо молим Всевышнего о благополучии наступающего года и достичь довольства Бога. А деревья надо стараться беречь. Так меня научила моя школьная учительница по биологии Алия Якушева", - сказал муфтий Крганов.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842690893.html
https://ria.ru/20221229/aktsii-1842128884.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, альбир крганов, рушан аббясов, ильдар аляутдинов
Религия, Религия, Альбир Крганов, Рушан Аббясов, Ильдар Аляутдинов
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
Российские муфтии не устанавливали елки у себя дома из уважения к природе
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения.
"Елку у себя дома мы не устанавливали. Это вопрос касается только экологии. Зачем вырубать деревья? Пусть растут и дарят нам радость в лесу", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов
.
По его словам, важнее на новогодний праздник подарить детям то, что они пожелали.
"Заранее приготовленные детям подарки куда важнее, чем елка, которую надо выбрасывать через две недели", - сообщил муфтий.
Первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов
сообщил РИА Новости, что лучшим подарком для его семьи будет совместное проведение с детьми каникул.
"Елок у нас дома не было. Наша религия запрещает попусту уничтожать лес", - отметил Аббясов.
Муфтий Рязанской области
Рашид Бултачеев сообщил, что встретил Новый год без ёлки, подчеркнув, что "рубить елочки" под праздник не имеет смысла.
"В первый день нового 2023-го года в Рязанской области состоялся конкурс чтецов Корана, организованный Духовным управления мусульман региона. Победители получили призы – вот и подарки на Новый год", - отметил Бултачеев.
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов
отметил, что его дочки и супруга в собственном доме выращивают цветы и маленькие деревца.
"А ёлки у нас есть - и во дворе дома, и в холле. Новый год мы воспринимаем как светский праздник, принятый в стране. В этот день особо молим Всевышнего о благополучии наступающего года и достичь довольства Бога. А деревья надо стараться беречь. Так меня научила моя школьная учительница по биологии Алия Якушева", - сказал муфтий Крганов.