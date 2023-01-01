Рейтинг@Mail.ru
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома - РИА Новости, 01.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20230101/elki-1842716250.html
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома - РИА Новости, 01.01.2023
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома
Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:11
2023-01-01T12:11
религия
религия
альбир крганов
рушан аббясов
ильдар аляутдинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_99760bfb239d26067ef432b0e4e2e0a8.jpg
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения. "Елку у себя дома мы не устанавливали. Это вопрос касается только экологии. Зачем вырубать деревья? Пусть растут и дарят нам радость в лесу", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. По его словам, важнее на новогодний праздник подарить детям то, что они пожелали. "Заранее приготовленные детям подарки куда важнее, чем елка, которую надо выбрасывать через две недели", - сообщил муфтий. Первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что лучшим подарком для его семьи будет совместное проведение с детьми каникул. "Елок у нас дома не было. Наша религия запрещает попусту уничтожать лес", - отметил Аббясов. Муфтий Рязанской области Рашид Бултачеев сообщил, что встретил Новый год без ёлки, подчеркнув, что "рубить елочки" под праздник не имеет смысла. "В первый день нового 2023-го года в Рязанской области состоялся конкурс чтецов Корана, организованный Духовным управления мусульман региона. Победители получили призы – вот и подарки на Новый год", - отметил Бултачеев. Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов отметил, что его дочки и супруга в собственном доме выращивают цветы и маленькие деревца. "А ёлки у нас есть - и во дворе дома, и в холле. Новый год мы воспринимаем как светский праздник, принятый в стране. В этот день особо молим Всевышнего о благополучии наступающего года и достичь довольства Бога. А деревья надо стараться беречь. Так меня научила моя школьная учительница по биологии Алия Якушева", - сказал муфтий Крганов.
https://ria.ru/20230101/prazdnik-1842690893.html
https://ria.ru/20221229/aktsii-1842128884.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759951639_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_2090915eb0df686c8aa3cdd7c6e8265a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, альбир крганов, рушан аббясов, ильдар аляутдинов
Религия, Религия, Альбир Крганов, Рушан Аббясов, Ильдар Аляутдинов
12:11 01.01.2023
 
Муфтии рассказали, почему не устанавливали елки у себя дома

Российские муфтии не устанавливали елки у себя дома из уважения к природе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Мусульманские религиозные деятели РФ не устанавливали в своих домах новогодние елки для того, чтобы сберечь зеленые насаждения.
"Елку у себя дома мы не устанавливали. Это вопрос касается только экологии. Зачем вырубать деревья? Пусть растут и дарят нам радость в лесу", - рассказал РИА Новости зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
По его словам, важнее на новогодний праздник подарить детям то, что они пожелали.
"Заранее приготовленные детям подарки куда важнее, чем елка, которую надо выбрасывать через две недели", - сообщил муфтий.
Уличные новогодние украшения в центре города Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 08:11Религия
Муфтий рассказал, как мусульмане относятся к празднованию Нового года
Первый зампред Совета муфтиев России (СМР), муфтий Московской области Рушан Аббясов сообщил РИА Новости, что лучшим подарком для его семьи будет совместное проведение с детьми каникул.
"Елок у нас дома не было. Наша религия запрещает попусту уничтожать лес", - отметил Аббясов.
Муфтий Рязанской области Рашид Бултачеев сообщил, что встретил Новый год без ёлки, подчеркнув, что "рубить елочки" под праздник не имеет смысла.
"В первый день нового 2023-го года в Рязанской области состоялся конкурс чтецов Корана, организованный Духовным управления мусульман региона. Победители получили призы – вот и подарки на Новый год", - отметил Бултачеев.
Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов отметил, что его дочки и супруга в собственном доме выращивают цветы и маленькие деревца.
"А ёлки у нас есть - и во дворе дома, и в холле. Новый год мы воспринимаем как светский праздник, принятый в стране. В этот день особо молим Всевышнего о благополучии наступающего года и достичь довольства Бога. А деревья надо стараться беречь. Так меня научила моя школьная учительница по биологии Алия Якушева", - сказал муфтий Крганов.
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 11:23Религия
ДУМ России разрешил мусульманам покупать и продавать акции
 
РелигияРелигияАльбир КргановРушан АббясовИльдар Аляутдинов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала