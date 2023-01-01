https://ria.ru/20230101/elki-1842704113.html

В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок

В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок - РИА Новости, 01.01.2023

В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок

Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России на новогодние праздники, сообщил директор департамента надзорной... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T10:05

2023-01-01T10:05

2023-01-01T10:05

новый год — 2023

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России на новогодние праздники, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. "У нас будет свыше 20 тысяч мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек", – сказал Еникеев, уточнив, что речь идет о традиционных елках. Он отметил, что все места проведения детских мероприятий будут находиться на контроле пожарных инспекторов: они подскажут, какие недостатки следует устранить. Еникеев добавил, что МЧС России вместе с властями регионов создадут "максимум условий" для минимизации несчастных случаев при использовании пиротехники.

https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия