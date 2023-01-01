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В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок
В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок - РИА Новости, 01.01.2023
В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок
Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России на новогодние праздники, сообщил директор департамента надзорной... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:05
2023-01-01T10:05
2023-01-01T10:05
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общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России на новогодние праздники, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев. "У нас будет свыше 20 тысяч мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек", – сказал Еникеев, уточнив, что речь идет о традиционных елках. Он отметил, что все места проведения детских мероприятий будут находиться на контроле пожарных инспекторов: они подскажут, какие недостатки следует устранить. Еникеев добавил, что МЧС России вместе с властями регионов создадут "максимум условий" для минимизации несчастных случаев при использовании пиротехники.
https://ria.ru/20230101/rossiya-1842652377.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Новый год — 2023, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч елок
В регионах России на новогодние праздники организуют более 20 тысяч детских елок
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Свыше 20 тысяч массовых новогодних мероприятий с участием детей пройдут в регионах России на новогодние праздники, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.
"У нас будет свыше 20 тысяч мест проведения мероприятий с массовым пребыванием детишек", – сказал Еникеев, уточнив, что речь идет о традиционных елках.
Он отметил, что все места проведения детских мероприятий будут находиться на контроле пожарных инспекторов: они подскажут, какие недостатки следует устранить.
Еникеев добавил, что МЧС России вместе с властями регионов создадут "максимум условий" для минимизации несчастных случаев при использовании пиротехники.