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В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России - РИА Новости, 01.01.2023
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В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России - РИА Новости, 01.01.2023
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России
Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:34
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российская империя
испания
мадрид
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia.Он также добавил, что "утонченная и элегантная" княжна была одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, по словам автора, следовал и повторял весь высший свет. Именно поэтому, как только в ее доме появилась рождественская ель, украшенная игрушками, вся знать Мадрида решила перенять у нее эту новогоднюю традицию.Княжна Софья Трубецкая — знатная фигура при дворе императора Российской империи. Выйдя замуж за Хосе Осорио, маркиза де Альканьисес, она переехала в Испанию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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российская империя, испания, мадрид
Российская империя, Испания, Мадрид
02:34 01.01.2023
 
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России

La Vanguardia: традицию украшать елку в Испанию принесла русская княжна Софья Трубецкая

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Новогодняя елка. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia.
"Традицию ввела русская княжна Софья Трубецкая, которая была очень известной личностью в Мадриде в XIX веке", — написал обозреватель издания Хавьер Вилальтелья Ортис.
Он также добавил, что "утонченная и элегантная" княжна была одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, по словам автора, следовал и повторял весь высший свет. Именно поэтому, как только в ее доме появилась рождественская ель, украшенная игрушками, вся знать Мадрида решила перенять у нее эту новогоднюю традицию.
Княжна Софья Трубецкая — знатная фигура при дворе императора Российской империи. Выйдя замуж за Хосе Осорио, маркиза де Альканьисес, она переехала в Испанию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Российская империяИспанияМадрид
 
 
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