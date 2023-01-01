https://ria.ru/20230101/elka-1842681809.html
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России - РИА Новости, 01.01.2023
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России
Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T02:34
2023-01-01T02:34
2023-01-01T02:34
российская империя
испания
мадрид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_0:71:3077:1801_1920x0_80_0_0_8c1deba62d7a5abd61c7eb6b86c94feb.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia.Он также добавил, что "утонченная и элегантная" княжна была одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, по словам автора, следовал и повторял весь высший свет. Именно поэтому, как только в ее доме появилась рождественская ель, украшенная игрушками, вся знать Мадрида решила перенять у нее эту новогоднюю традицию.Княжна Софья Трубецкая — знатная фигура при дворе императора Российской империи. Выйдя замуж за Хосе Осорио, маркиза де Альканьисес, она переехала в Испанию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20221231/post-1842653087.html
российская империя
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/45/1548384504_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_267d42b5ac2d17557390292229d5332d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская империя, испания, мадрид
Российская империя, Испания, Мадрид
В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России
La Vanguardia: традицию украшать елку в Испанию принесла русская княжна Софья Трубецкая