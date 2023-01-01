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В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России

В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России - РИА Новости, 01.01.2023

В Испании рассказали о неожиданном новогоднем заимствовании из России

Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T02:34

2023-01-01T02:34

2023-01-01T02:34

российская империя

испания

мадрид

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Традицию наряжать новогоднюю елку в Испанию привезла русская княжна, сообщает La Vanguardia.Он также добавил, что "утонченная и элегантная" княжна была одной из самых влиятельных особ в высшем обществе Мадрида. За ней, по словам автора, следовал и повторял весь высший свет. Именно поэтому, как только в ее доме появилась рождественская ель, украшенная игрушками, вся знать Мадрида решила перенять у нее эту новогоднюю традицию.Княжна Софья Трубецкая — знатная фигура при дворе императора Российской империи. Выйдя замуж за Хосе Осорио, маркиза де Альканьисес, она переехала в Испанию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221231/post-1842653087.html

российская империя

испания

мадрид

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российская империя, испания, мадрид