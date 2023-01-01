https://ria.ru/20230101/dtp-1842723263.html
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2023
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие
Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:12
2023-01-01T13:12
2023-01-01T13:12
в мире
турция
килис (провинция)
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. "В районе Полатели города Килис (юго-восток Турции, на границе с Сирией) шесть человек из одной семьи получили ранения в микроавтобусе, упавшем в русло реки", - пишет издание. Сообщается, что ДТП случилось, когда водитель совершал маневр, чтобы избежать наезда на собак на дороге. "Бригада скорой медицинской помощи 112 доставила пострадавших в больницу, их состояние удовлетворительное", - уточнила газета.
https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, килис (провинция)
В мире, Турция, Килис (провинция)
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие
В Турции микроавтобус упал в русло реки, шесть человек пострадали