https://ria.ru/20230101/dtp-1842723263.html

В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие

В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2023

В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие

Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T13:12

2023-01-01T13:12

2023-01-01T13:12

в мире

турция

килис (провинция)

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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. "В районе Полатели города Килис (юго-восток Турции, на границе с Сирией) шесть человек из одной семьи получили ранения в микроавтобусе, упавшем в русло реки", - пишет издание. Сообщается, что ДТП случилось, когда водитель совершал маневр, чтобы избежать наезда на собак на дороге. "Бригада скорой медицинской помощи 112 доставила пострадавших в больницу, их состояние удовлетворительное", - уточнила газета.

https://ria.ru/20230101/bizony-1842691034.html

турция

килис (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, килис (провинция)