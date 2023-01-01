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В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2023
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В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.01.2023
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие
Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T13:12
2023-01-01T13:12
в мире
турция
килис (провинция)
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АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit. "В районе Полатели города Килис (юго-восток Турции, на границе с Сирией) шесть человек из одной семьи получили ранения в микроавтобусе, упавшем в русло реки", - пишет издание. Сообщается, что ДТП случилось, когда водитель совершал маневр, чтобы избежать наезда на собак на дороге. "Бригада скорой медицинской помощи 112 доставила пострадавших в больницу, их состояние удовлетворительное", - уточнила газета.
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в мире, турция, килис (провинция)
В мире, Турция, Килис (провинция)
13:12 01.01.2023
 
В Турции микроавтобус упал в русло реки, есть пострадавшие

В Турции микроавтобус упал в русло реки, шесть человек пострадали

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 1 янв - РИА Новости. Микроавтобус попал в ДТП на юго-востоке Турции, пострадали шесть человек, сообщила газета Yeni Akit.
"В районе Полатели города Килис (юго-восток Турции, на границе с Сирией) шесть человек из одной семьи получили ранения в микроавтобусе, упавшем в русло реки", - пишет издание.
Сообщается, что ДТП случилось, когда водитель совершал маневр, чтобы избежать наезда на собак на дороге.
"Бригада скорой медицинской помощи 112 доставила пострадавших в больницу, их состояние удовлетворительное", - уточнила газета.
Бизон - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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В миреТурцияКилис (провинция)
 
 
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