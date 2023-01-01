https://ria.ru/20230101/donetsk-1842734744.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.01.2023

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили в воскресенье по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T15:23

2023-01-01T15:23

2023-01-01T15:35

специальная военная операция на украине

безопасность

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Позже представительство сообщило, что украинские войска в 15.05 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/makeevka-1842734036.html

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842728743.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк