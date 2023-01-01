15:23 01.01.2023 (обновлено: 15:35 01.01.2023)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела артиллерией ВСУ
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в воскресенье по Кировскому району Донецка пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Позже представительство сообщило, что украинские войска в 15.05 мск обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.