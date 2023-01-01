https://ria.ru/20230101/donetsk-1842728743.html

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.01.2023

ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска в 13.55 выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T14:28

2023-01-01T14:28

2023-01-01T14:42

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727564_0:364:2974:2036_1920x0_80_0_0_d1d8483e20601208f688fe69a374f18b.jpg

ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html

https://ria.ru/20230101/donbass-1842725751.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, нато