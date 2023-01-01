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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842728743.html
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 01.01.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 13.55 выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T14:28
2023-01-01T14:42
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html
https://ria.ru/20230101/donbass-1842725751.html
кировский район
донецк
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кировский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК, НАТО
14:28 01.01.2023 (обновлено: 14:42 01.01.2023)
 
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Донецка
Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, найденный после ночного обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска в 13.55 выпустили по Кировскому району Донецка восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.55 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияСЦККНАТО
 
 
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