При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждены техникум, колледж и три дома
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступают дополнительные факты ночных разрушений в Ворошиловском районе: - прямое попадание в здание Донецкого техникума промышленной автоматики; - прямые попадания ещё в три многоквартирных дома по улице Артёма и Горького; - прямое попадание в кровлю здания ГУ "Донгипрошахт" по улице Артёма с повреждением перекрытий между этажами; - прямое попадание в административное здание по бульвару Шевченко; - повреждение фасада и остекления в здании Донецкого политехнического колледжа", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщал, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка были повреждены республиканский художественный музей и библиотека имени Крупской.
Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.