https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж - РИА Новости, 01.01.2023

При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж

Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:30

2023-01-01T12:30

2023-01-01T12:30

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин. "Поступают дополнительные факты ночных разрушений в Ворошиловском районе: - прямое попадание в здание Донецкого техникума промышленной автоматики; - прямые попадания ещё в три многоквартирных дома по улице Артёма и Горького; - прямое попадание в кровлю здания ГУ "Донгипрошахт" по улице Артёма с повреждением перекрытий между этажами; - прямое попадание в административное здание по бульвару Шевченко; - повреждение фасада и остекления в здании Донецкого политехнического колледжа", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка были повреждены республиканский художественный музей и библиотека имени Крупской. Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842715683.html

https://ria.ru/20230101/donetsk-1842701529.html

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, происшествия