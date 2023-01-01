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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842718320.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж - РИА Новости, 01.01.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж
Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:30
2023-01-01T12:30
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин. "Поступают дополнительные факты ночных разрушений в Ворошиловском районе: - прямое попадание в здание Донецкого техникума промышленной автоматики; - прямые попадания ещё в три многоквартирных дома по улице Артёма и Горького; - прямое попадание в кровлю здания ГУ "Донгипрошахт" по улице Артёма с повреждением перекрытий между этажами; - прямое попадание в административное здание по бульвару Шевченко; - повреждение фасада и остекления в здании Донецкого политехнического колледжа", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее он сообщал, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка были повреждены республиканский художественный музей и библиотека имени Крупской. Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842715683.html
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842701529.html
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алексей кулемзин (донецк), донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, СЦКК, Происшествия
12:30 01.01.2023
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены техникум и колледж

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ повреждены техникум, колледж и три дома

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЗдание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ
Здание гостиницы Виктория в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Здание гостиницы "Виктория" в центре Донецка, поврежденное в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Донецкий техникум промавтоматики, колледж, два административных здания и три многоквартирных дома повреждены в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил в воскресенье мэр города Алексей Кулемзин.
"Поступают дополнительные факты ночных разрушений в Ворошиловском районе: - прямое попадание в здание Донецкого техникума промышленной автоматики; - прямые попадания ещё в три многоквартирных дома по улице Артёма и Горького; - прямое попадание в кровлю здания ГУ "Донгипрошахт" по улице Артёма с повреждением перекрытий между этажами; - прямое попадание в административное здание по бульвару Шевченко; - повреждение фасада и остекления в здании Донецкого политехнического колледжа", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
Ранее он сообщал, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка были повреждены республиканский художественный музей и библиотека имени Крупской.
Ранее в ДНР сообщали об обстрелах украинскими войсками Донецка, Макеевки и Горловки, начавшихся в новогоднюю ночь: в первый час 1 января было выпущено более двух десятков ракет. Позднее - около 4.00 - в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили более 30 ракет РСЗО по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка, а также Куйбышевскому, применялись также снаряды калибром 155 миллиметров. Корреспондент РИА Новости при этом сообщал, что в центре города была слышна серия взрывов - несколько десятков.
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждены здания музея и библиотеки
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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