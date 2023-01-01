https://ria.ru/20230101/donetsk-1842715683.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 01.01.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов

Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.01.2023

2023-01-01T12:07

2023-01-01T12:07

2023-01-01T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.23 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html

https://ria.ru/20230101/obstrel-1842685964.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк