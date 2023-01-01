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ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 01.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842715683.html
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 01.01.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T12:07
2023-01-01T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.23 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230101/dnr-1842700684.html
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донецк
макеевка
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
12:07 01.01.2023 (обновлено: 13:15 01.01.2023)
 
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.23 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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