12:07 01.01.2023 (обновлено: 13:15 01.01.2023)
ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке восемь снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ
Жилой дом в Куйбышевском районе Донецка, пострадавший от обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за три минуты восемь снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.20 - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.23 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.