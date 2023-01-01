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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230101/donetsk-1842707285.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 01.01.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска утром в воскресенье в течение часа обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.01.2023
2023-01-01T10:45
2023-01-01T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье в течение часа обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://radiosputnik.ria.ru/20230101/infrastruktura-1842705749.html
https://ria.ru/20230101/donbass-1842691188.html
донецк
макеевка
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Варвара Скокшина
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в мире, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
10:45 01.01.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела
Осколки на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 янв - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье в течение часа обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины –ред.) по направлению: 09.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.25 - населенный пункт Галициновка – город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Вид на площадь Независимости в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
Вчера, 10:16В мире
Власти Киевской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Вчера, 08:19Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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